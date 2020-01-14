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برشلونة يقيل رسميا مدربه فالفيردي ويعين بديلا عنه

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*يمن برس - متابعات



أعلن برشلونة الإسباني الاثنين عن إقالة مدربه، إرنستو فالفيردي، وتعيين مدرب ريال بيتيس السابق، كيكي سيتيين، للإشراف على الفريق خلفا له، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022.



وقال برشلونة في بيان أنه تم "التوصل إلى اتفاق بين برشلونة وإرنستو فالفيردي بخصوص إنهاء العقد معه كمدرب للفريق الأول"، متوجها إليه بالقول: "شكرا على كل شيء إرنستو. حظا سعيدا للمستقبل".



وأشار في الوقت ذاته إلى "توصل نادي برشلونة وكيكي سيتيين إلى اتفاق للتعاقد معه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2022"، على أن يعقد مؤتمرا صحافيا الثلاثاء.



ولم تكن إقالة فالفيردي من المنصب الذي استلمه عام 2017 مفاجئة، بل تحدثت وسائل الإعلام المحلية منذ الصباح عن التوجه للتخلي عنه رغم تصدر الفريق لترتيب الدوري المحلي.



وتوصل النادي إلى قراره بإقالة ابن الـ55 عاما الذي قاد "بلاوغرانا" إلى لقب الدوري في الموسمين الماضيين والكأس والكأس السوبر المحليين عام 2018، بعد اجتماع لمجلس إدارته دام لأكثر من 4 ساعات في ملعبه "كامب نو" بعد ظهر الاثنين.



وتم بعدها الإعلان عن الإقالة وتعيين سيتيين بعد الانتهاء من تفاصيل العقد مع الأخير، على أن تكون مباراته الأولى كمدرب للنادي الكتالوني الأحد ضد غرناطة في "كامب نو".



وترك سيتيين (61 عاما) منصبه في بيتيس أواخر الموسم الماضي بعد أن أشرف على النادي الأندلسي منذ 2017، وكان اسمه مطروحا لاستلام تدريب برشلونة في يناير 2019.



وسيتيين هو آخر مدرب فاز على برشلونة في الدوري على ملعب "كامب نو" حين تغلب بيتيس على العملاق الكتالوني 4-3 في نوفمبر 2018.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن برشلونة الإسباني الاثنين عن إقالة مدربه، إرنستو فالفيردي، وتعيين مدرب ريال بيتيس السابق، كيكي سيتيين، للإشراف على الفريق خلفا له، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022.وقال برشلونة في بيان أنه تم "التوصل إلى اتفاق بين برشلونة وإرنستو فالفيردي بخصوص إنهاء العقد معه كمدرب للفريق الأول"، متوجها إليه بالقول: "شكرا على كل شيء إرنستو. حظا سعيدا للمستقبل".وأشار في الوقت ذاته إلى "توصل نادي برشلونة وكيكي سيتيين إلى اتفاق للتعاقد معه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2022"، على أن يعقد مؤتمرا صحافيا الثلاثاء.ولم تكن إقالة فالفيردي من المنصب الذي استلمه عام 2017 مفاجئة، بل تحدثت وسائل الإعلام المحلية منذ الصباح عن التوجه للتخلي عنه رغم تصدر الفريق لترتيب الدوري المحلي.وتوصل النادي إلى قراره بإقالة ابن الـ55 عاما الذي قاد "بلاوغرانا" إلى لقب الدوري في الموسمين الماضيين والكأس والكأس السوبر المحليين عام 2018، بعد اجتماع لمجلس إدارته دام لأكثر من 4 ساعات في ملعبه "كامب نو" بعد ظهر الاثنين.وتم بعدها الإعلان عن الإقالة وتعيين سيتيين بعد الانتهاء من تفاصيل العقد مع الأخير، على أن تكون مباراته الأولى كمدرب للنادي الكتالوني الأحد ضد غرناطة في "كامب نو".وترك سيتيين (61 عاما) منصبه في بيتيس أواخر الموسم الماضي بعد أن أشرف على النادي الأندلسي منذ 2017، وكان اسمه مطروحا لاستلام تدريب برشلونة في يناير 2019.وسيتيين هو آخر مدرب فاز على برشلونة في الدوري على ملعب "كامب نو" حين تغلب بيتيس على العملاق الكتالوني 4-3 في نوفمبر 2018.







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