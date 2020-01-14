إحاطة جديدة لغريفيث حول اليمن أمام مجلس الأمن الخميس

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*يمن برس - متابعات

من المقرر أن يقدّم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، يوم الخميس، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأوضاع في اليمن.

وبدأ غريفيث الخميس الفائت جولة جديدة في المنطقة استهلها من سلطنة عمان في سياق سعيه لإنعاش مساعي السلام المتعثرة التي يقودها بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

والتقى غريفيث وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، وناقش معه جهود الأمم المتحدة في المشاورات التي تقوم بها بين الأطراف اليمنية لإحلال السلام في اليمن.

كما التقى المبعوث الأممي في مسقط المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام قبل أن يدعو في تغريدة على "تويتر" إلى إنقاذ اليمن من التوترات الجيوسياسية الأخيرة، لخدمة العملية السياسية.

ووصف غريفيث لقائه مع متحدث الحوثيين بأنه "إيجابي"، وقال إنه ناقش معه "الحاجة إلى الحفاظ على جهود خفض التصعيد وتعزيزها وأهمية إنقاذ اليمن من التوترات الجيوسياسية الأخيرة، ما يخدم تقدم العملية السياسية والشعب اليمني".

وأمس الإثنين أطلع غريفيث في الرياض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي "على رؤيته وخطواته المقبلة لتحقيق السلام من خلال تنفيذ خطوات اتفاق الحديدة باعتبارها بداية إجراءات بناء الثقة لتعزيز المسار السلمي المنشود".

وتطرق إلى "الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات المتسارعة وتداعياتها على فرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن".