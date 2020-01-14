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القوات المشتركة تصل إلى أطراف الحشا بمحافظة الضالع

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*يمن برس - متابعة خاصة

تمكنت القوات المشتركة في محافظة الضالع، من نقل المواجهات مع ميليشيا الحوثي إلى الأطراف الشرقية لمديرية الحشا على الحدود مع محافظة تعز.



وقال ماجد الشعيبي المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع : إن مواجهات الأيام القليلة الماضية نقلت المعركة استباقياً صوب الحدود الشرقية لمديرية الحشا تمهيداً لاقتحامها والسيطرة عليها باعتبارها واحدة من الأهداف الأساسية لمعركة صمود الجبال.



وحسب الشعيبي، فإن اشتباكات عنيفة دارت في محيط بلدة بتار جنوب غربي مديرية قعطبة.



من جهة أخرى، باتت العمليات العسكرية المتقدمة في أعالي جبهة الضالع تطرق أبواب مناطق جنوب وجنوب شرقي إب، عقب مكاسب حاسمة أنجزتها القوات المشتركة، خلال الأيام الماضية وتوجتها الساعات الماضية بانتصارات عريضة على مساري شمال وشمال غربي مديرية قعطبة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكنت القوات المشتركة في محافظة الضالع، من نقل المواجهات مع ميليشيا الحوثي إلى الأطراف الشرقية لمديرية الحشا على الحدود مع محافظة تعز.وقال ماجد الشعيبي المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع : إن مواجهات الأيام القليلة الماضية نقلت المعركة استباقياً صوب الحدود الشرقية لمديرية الحشا تمهيداً لاقتحامها والسيطرة عليها باعتبارها واحدة من الأهداف الأساسية لمعركة صمود الجبال.وحسب الشعيبي، فإن اشتباكات عنيفة دارت في محيط بلدة بتار جنوب غربي مديرية قعطبة.من جهة أخرى، باتت العمليات العسكرية المتقدمة في أعالي جبهة الضالع تطرق أبواب مناطق جنوب وجنوب شرقي إب، عقب مكاسب حاسمة أنجزتها القوات المشتركة، خلال الأيام الماضية وتوجتها الساعات الماضية بانتصارات عريضة على مساري شمال وشمال غربي مديرية قعطبة.







الحشا الضالع القوات المشتركة المليشيات الحوثية



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