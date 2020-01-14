الرئيس الإيراني يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية

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*يمن برس - متابعات

تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، بمحاسبة المسؤولين عن حادثة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار في طهران، مهما كان منصبه، كما حمل واشنطن المسؤولية عن الحادث.

وقال روحاني، في كلمة له، إن "هناك خطأ بشري لا يغتفر وراء تحطم الطائرة الأوكرانية، وحكومتنا ستبذل كافة جهودها لمعرفة الحقيقة".

واعتبر أن "ما أعلنته القيادة العامة للقوات المسلحة خطوة جيدة، ويحب أن يكون هناك خطوات تتخذ لتقصي الحقائق، ومعرفة الحقيقية النهائية".

وأضاف الرئيس الإيراني "لا يمكننا توجيه الاتهام إلى شخص واحد والشخص الذي ضغط على الزناد ليس المقصر الوحيد وهذا الحادث لم يكن متعمداً"، مشدداً على أن "أسباب هذا الحادث يجب أن توضح بشكل مباشر".

وأكد أن "الشخص المقصر سوف يتلقى العقاب المناسب مهما كان منصبه، وأقول ينبغي أن يطمئن شعبنا والعالم أن هذا الحادث لن يتكرر على الإطلاق".

وحمل روحاني واشنطن المسؤولية عن حادث الطائرة الأوكرانية، مشدداً على أن الحكومة مسؤولة أمام إيران والدول الأخرى التي فقدت رعاياها في الحادث.

وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة من طهران إلى كييف بعد وقت قصير من مغادرتها مطار طهران الأربعاء الماضي وقتل جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متنها.

وبعد بضعة أيام، اعترف الجيش الإيراني بأنه أسقط الطائرة عن طريق الخطأ واعتقد أنها صاروخ كروز "عدو"، وقال إن طهران كانت تتوقع هجوما من الولايات المتحدة، ولذلك وضعت أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى