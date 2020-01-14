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الصحة العالمية تحذر مستشفيات العالم من انتشار "فيروس خطير"ظهر في الصين
الثلاثاء, 14 يناير, 2020 02:47:00 مساءً

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ماريا فان كيركوف
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ماريا فان كيركوف

*يمن برس - متابعة خاصة
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن "فيروسًا تاجيًا" جديدًا انتقل بين البشر بشكل "محدود" في الصين، وسط مجموعات عائلية صغيرة بالأساس، لكن من المحتمل أن ينتشر على نطاق أوسع.


وأكدت "رويترز" أن السلطات قالت، أمس الاثنين، إنها وضعت امرأة صينية في الحجر الصحي في تايلاند لإصابتها بسلالة غامضة، في أول رصد للفيروس خارج الصين، وجرى الإبلاغ عن 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي، وهو أحد أعراض المرض، في مدينة ووهان بوسط الصين، معظمها مرتبط بسوق للمأكولات البحرية.


وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، القائمة بأعمال رئيس وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية، خلال إفادة صحفية في جنيف، إن المنظمة أعطت إرشادات للمستشفيات في جميع أنحاء العالم بخصوص السيطرة على العدوى في حالة انتشار الفيروس، بما في ذلك احتمالية "الانتشار السريع" في بيئة للرعاية الصحية. وأضافت: "نترقب شيئا ما، وهو أمر محتمل، ونحتاج إلى الاستعداد".


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خاص - يمن برس

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