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الحوثيون يصدرون قراراً بتغيير أسماء 23 قاعة دراسية في ذمار
الثلاثاء, 14 يناير, 2020 02:59:00 مساءً

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حوثيون
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حوثيون

*يمن برس -ذمار
أصدرت جماعة الحوثي قراراً بتغيير أسماء 23 قاعة دراسية في جامعة ذمار، لتحمل أسماء قياداتها الذين قتلهم الجيش الوطني في الجبهات.

ويأتي قرار الحوثيين في مساعٍ لطمس الهوية اليمنية العربية، واستبدال أخرى طائفية مذهبية دخيلة على اليمن وشعبه وربط كل ما حولهم بالحرب والموت بادخال أسماء طائفية محل الأسماء ذات الدلالة اليمنية التاريخية والرموز الوطنية.


وكانت جماعة الحوثي قد أطلقت أسماء طائفية لشوارع صنعاء ومناطق بصنعاء وغيرها من المحافظات التي لا تزال محتلة، وفي المعالم اليمنية المشهورة، وجوامع صنعاء المعروفة.


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خاص - يمن برس

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