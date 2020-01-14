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قوات الانتقالي تبدأ الانسحاب من مواقعها في أبين

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قوات المجلس الانتقالي في أبين

*يمن برس -أبين

بدأت قوات اللواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم، الانسحاب من مواقعها في محافظة أبين (جنوب اليمن)، تنفيذا للملحق العسكري في "اتفاق الرياض" الموقع مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية.



وقال مصدر عسكري إنه وتنفيذا لملحق "اتفاق الرياض" بدأ اللواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي الانسحاب من مواقعه في ابين".







وأوضح المصدر أنه ستلي خطوة الانتقالي، انسحاباً مماثلاً من قبل القوات الحكومية من منطقتي شقرة وقرن الكلاسي في محافظة ابين،



وأشار المصدر إلى أن "الانسحاب سيكون تدريجياً للطرفين وسيستمر اسبوع ابتداء من اليوم الثلاثاء".



ووقعت الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، وفق "اتفاق الرياض".



ووصلت لجنة سعودية، أمس الاثنين، إلى مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين (جنوب اليمن)، والتقت بعدد مع قائد اللواء 39 مدرع العميد عبدالله الصبيحي، وقائد اللواء الثالث حماية رئاسية العميد لؤي الزامكي، ومدير عام أمن أبين العميد على الكازمي.



وتم الاتفاق على إعادة انتشار وتمركز قوات اللواء 39 مدرع بين محافظتي أبين (جنوب) والبيضاء (وسط)، فيما ستنتشر قوات اللواء الثالث حماية رئاسية في معسكر العمري بمنطقة ذوباب التابعة لمديرية المخا محافظة تعز (جنوب غرب)، في حين ستدخل قوة تابعة لأمن محافظة أبين إلى زنجبار، التي تتولى قوات الحزام الأمني الإشراف على الأمن فيها حاليًا.



ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر الماضي "اتفاق الرياض" شمل بنوداً سياسية وأمنية وعسكرية أنهت الصراع الذي اندلع بين قوات الطرفين في اغسطس الماضي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بدأت قوات اللواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم، الانسحاب من مواقعها في محافظة أبين (جنوب اليمن)، تنفيذا للملحق العسكري في "اتفاق الرياض" الموقع مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية.وقال مصدر عسكري إنه وتنفيذا لملحق "اتفاق الرياض" بدأ اللواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي الانسحاب من مواقعه في ابين".وأوضح المصدر أنه ستلي خطوة الانتقالي، انسحاباً مماثلاً من قبل القوات الحكومية من منطقتي شقرة وقرن الكلاسي في محافظة ابين،وأشار المصدر إلى أن "الانسحاب سيكون تدريجياً للطرفين وسيستمر اسبوع ابتداء من اليوم الثلاثاء".ووقعت الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، وفق "اتفاق الرياض".ووصلت لجنة سعودية، أمس الاثنين، إلى مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين (جنوب اليمن)، والتقت بعدد مع قائد اللواء 39 مدرع العميد عبدالله الصبيحي، وقائد اللواء الثالث حماية رئاسية العميد لؤي الزامكي، ومدير عام أمن أبين العميد على الكازمي.وتم الاتفاق على إعادة انتشار وتمركز قوات اللواء 39 مدرع بين محافظتي أبين (جنوب) والبيضاء (وسط)، فيما ستنتشر قوات اللواء الثالث حماية رئاسية في معسكر العمري بمنطقة ذوباب التابعة لمديرية المخا محافظة تعز (جنوب غرب)، في حين ستدخل قوة تابعة لأمن محافظة أبين إلى زنجبار، التي تتولى قوات الحزام الأمني الإشراف على الأمن فيها حاليًا.ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر الماضي "اتفاق الرياض" شمل بنوداً سياسية وأمنية وعسكرية أنهت الصراع الذي اندلع بين قوات الطرفين في اغسطس الماضي.







قوات الانتقالي أبين اتفاق الرياض



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