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جريمة مرعبة تهز اليمن..مسلح يفتح النار على مصلين في أبين ومصادر تؤكد سقوط 13 شخصا بين قتيل وجريح

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قرية دثينية في أبين

*يمن برس -أبين

قتل وأصيب ما لا يقل عن 13 شخصاً اليوم الثلاثاء في قرية بمنطقة دثينة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مسلح قام بإطلاق النار على مصلين في مسجد قرية دثينية عقب الانتهاء من صلاة الظهر مما أسفر عن سقوط 13 شخصا بين قتيل وجريح .



وأضافت المصادر أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 9 آخرون في قرية "أم صلعى" بعد إطلاق النار عليهم من قبل مسلح.

وذكرت أن من بين القتلى والد الجاني وعدد من أقاربه.



وأضاف الشهود أن الجاني لاذ بالفرار الى الجبال المحيطة بالقرية.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول دوافع الجريمة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل وأصيب ما لا يقل عن 13 شخصاً اليوم الثلاثاء في قرية بمنطقة دثينة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.وقالت مصادر محلية إن مسلح قام بإطلاق النار على مصلين في مسجد قرية دثينية عقب الانتهاء من صلاة الظهر مما أسفر عن سقوط 13 شخصا بين قتيل وجريح .وأضافت المصادر أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 9 آخرون في قرية "أم صلعى" بعد إطلاق النار عليهم من قبل مسلح.وذكرت أن من بين القتلى والد الجاني وعدد من أقاربه.وأضاف الشهود أن الجاني لاذ بالفرار الى الجبال المحيطة بالقرية.ولم تتوفر على الفور معلومات حول دوافع الجريمة.







مسلح أبين جريمة مرعبة



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