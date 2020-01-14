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الملك "سلمان" يصدر قرارا جديدا يهم كل الطلاب الدارسين في المملكة

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الملك سلمان بن عبد العزيز

*يمن برس -متابعة خاصة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا، بشأن اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري.



وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات، لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 / 9 / 1441 هـ الموافق 3 / 5 / 2020، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 / 9 / 1441 هـ الموافق 14 / 5 / 2020.





وأوضح وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، تعكس اهتمامه بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، مشيرا إلى حرص خادم الحرمين الشريفين في أن يكون للقرار أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، من دون أن يكون هناك فترة توقف للدراسة في شهر رمضان ثم العودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك.



وقال "إن الوزارة درست مبررات ومكتسبات تقديم الاختبارات، وأعدت تقارير ميدانية في ذلك، وأظهرت المصلحة على الأصعدة كافة أهمية تقديمها، وبناءً عليه تم الرفع إلى المقام الكريم للموافقة عليها".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا، بشأن اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري.وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات، لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 / 9 / 1441 هـ الموافق 3 / 5 / 2020، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 / 9 / 1441 هـ الموافق 14 / 5 / 2020.وأوضح وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، تعكس اهتمامه بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، مشيرا إلى حرص خادم الحرمين الشريفين في أن يكون للقرار أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، من دون أن يكون هناك فترة توقف للدراسة في شهر رمضان ثم العودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك.وقال "إن الوزارة درست مبررات ومكتسبات تقديم الاختبارات، وأعدت تقارير ميدانية في ذلك، وأظهرت المصلحة على الأصعدة كافة أهمية تقديمها، وبناءً عليه تم الرفع إلى المقام الكريم للموافقة عليها".







الملك سلمان قرار الطلاب



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