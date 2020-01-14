الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / عملية نوعية تفجّـر أبرز رؤوس الحوثيين القيادية في تعز (الاسم+التفاصيل)

عملية نوعية تفجّـر أبرز رؤوس الحوثيين القيادية في تعز (الاسم+التفاصيل)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

مسلحون في تعز

*يمن برس - تعز

قتل قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية مع ثلاثة من مرافقيه، أمس الاثنين، في عملية نوعية نفذتها وحدة المهام الخاصة بقوات المقاومة المشتركة، في جبهة البرح بمحافظة تعز، (جنوب غرب اليمن).



وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، أن أفرادا من وحدة المهام الخاصة تمكنوا من اختراق مواقع الميليشيات الحوثية بجبهة البرح، مؤكدا أنه تم تنفيذ كمين محكم لقائد قطاع البرح للميليشيا الحوثية المدعو صالح شهارة.







وبحسب البيان، فإن العملية التي جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق أسفرت عن مصرع القيادي الحوثي شهارة وثلاثة من مرافقيه، وأن أبطال كتيبة المهام الخاصة تمكنوا من العودة لمواقعهم دون أية خسائر بشرية.



وتولى القيادي الحوثي صالح شهارة وهو من أبناء محافظة عمران، مهام قائد قطاع البرح في فبراير العام الماضي، وأدار العمليات القتالية للميليشيات في مربع البرادة والكسارة، ويعتبر أهم قيادات الميليشيا الحوثية في جبهة البرح ومحافظة تعز.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية مع ثلاثة من مرافقيه، أمس الاثنين، في عملية نوعية نفذتها وحدة المهام الخاصة بقوات المقاومة المشتركة، في جبهة البرح بمحافظة تعز، (جنوب غرب اليمن).وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، أن أفرادا من وحدة المهام الخاصة تمكنوا من اختراق مواقع الميليشيات الحوثية بجبهة البرح، مؤكدا أنه تم تنفيذ كمين محكم لقائد قطاع البرح للميليشيا الحوثية المدعو صالح شهارة.وبحسب البيان، فإن العملية التي جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق أسفرت عن مصرع القيادي الحوثي شهارة وثلاثة من مرافقيه، وأن أبطال كتيبة المهام الخاصة تمكنوا من العودة لمواقعهم دون أية خسائر بشرية.وتولى القيادي الحوثي صالح شهارة وهو من أبناء محافظة عمران، مهام قائد قطاع البرح في فبراير العام الماضي، وأدار العمليات القتالية للميليشيات في مربع البرادة والكسارة، ويعتبر أهم قيادات الميليشيا الحوثية في جبهة البرح ومحافظة تعز.







كمين تعز قيادي حوثي



شارك الخبر أصدقاءك:



559

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







