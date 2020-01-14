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انهيار كارثي وغير مسبوق للريال اليمني بعد قرار البنك المركزي بالتوقف عن شراء العملات الأجنبية(أسعار صنعاء وعدن الآن)
الثلاثاء, 14 يناير, 2020 04:38:00 مساءً

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انهيار كارثي وغير مسبوق للريال اليمني بعد قرار البنك المركزي بالتوقف عن شراء العملات الأجنبية(أسعار صنعاء وعدن الآن)
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*يمن برس -خاص
شهد الريال اليمني تراجعا كارثي اليوم أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد قرار البنك المركزي بوقف شراء العملات الأجنبية لوضع حد للتدهور الحاصل على مستوى العملة الوطنية 


وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 كما يلي : 

في صنعاء: 

 شراء الدولار : 588

بيع الدولار : 590

شراء السعودي: 154.90

بيع السعودي : 155.40

في عدن والمحافظات الشرعية الأخرى :

 شراء الدولار :647

بيع الدولار: 651

شراء السعودي: 170.50

بيع السعودي: 171.50


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خاص - يمن برس

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