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جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة للتحالف العربي في جيزان

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مسلح حوثي

*يمن برس -خاص

أعلنت جماعة الحوثيين المدعومة إيرانيا ، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.



وقالت الجماعة، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن الجماعة "أسقطت طائرة تجسسية للتحالف في جبل العمود بجيزان".



ولم تورد القناة تفاصيل إضافية عن العملية، كما لم يصدر أي تعليق من قوات التحالف العربي.



كان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، كشف، أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن "الدفاعات الجوية تمكنت خلال العام 2019، من إسقاط 69 طائرة تابعة لقوى العدوان، منها 7 طائرات مقاتلة و9 طائرات استطلاع منخفض و53 طائرة تجسسية".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت جماعة الحوثيين المدعومة إيرانيا ، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.وقالت الجماعة، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن الجماعة "أسقطت طائرة تجسسية للتحالف في جبل العمود بجيزان".ولم تورد القناة تفاصيل إضافية عن العملية، كما لم يصدر أي تعليق من قوات التحالف العربي.كان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، كشف، أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن "الدفاعات الجوية تمكنت خلال العام 2019، من إسقاط 69 طائرة تابعة لقوى العدوان، منها 7 طائرات مقاتلة و9 طائرات استطلاع منخفض و53 طائرة تجسسية".







جماعة الحوثي جيزان طائرة



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