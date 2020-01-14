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الحوثيون يشوهون قصات الشعر ويشعلون غضباً واسعاً في أوساط المواطنين "شاهد بالفيديو"
الثلاثاء, 14 يناير, 2020 05:59:00 مساءً

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شاب شوهت المليشيات الحوثية شعره في صنعاء
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شاب شوهت المليشيات الحوثية شعره في صنعاء

*يمن برس -خاص
أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء على الاعتداء على عددٍ من الشباب في الطرقات والشوارع والقيام بحلق شعر رؤوسهم.
 
وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي الانقلابية شنت خلال اليومين الماضيين حملة واسعة النطاق بمناطق متفرقة من العاصمة صنعاء وأقدمت على الاعتداء على الأطفال والشباب والقيام  بقص أجزاء من شعورهم وتشويه قصات الشعر وإطلاق الألفاظ النابية عليهم.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور والمقاطع التي توثق لحظة قيام عناصر الميليشيات الحوثية وهم يقومون بحلق رؤوس الأطفال والشباب ويقولون لهم مكانكم الصحيح في الجبهات معتبرين أن قصات شعورهم غير أخلاقية حسب وصفهم.

 وأشعل الأمر غضباً واسعا في هذه المواقع وأوساط الرأي العام المحلي الذين اعتبروا تصرف الحوثيين انتهاكا صارحاً للحريات الشخصية .إذ تقول الناشطة الحقوقة الدكتورة "ألفت الدبعي" في منشور على صفحتها بالفيس بوك تابعه "يمن برس" : "لا يوجد أسوأ من الحوثيين في انتهاك الحريات الشخصية في مناطقهم".

وتابعت الدبعي القول : "إصلاح المجتمع ومواجهة التحرش  ليس بالتعزيز بحلاقة الشعر و انتهاك الحريات الشخصية بل بفرض قوانين وأنظمة وإصلاح اجتماعي شامل لقيم المجتمع" .
 
 
وخلال الفترة الماضية عمدت الميليشيات الحوثية إلى التضييق على المواطنين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها تحت مسميات عديدة ومحاولة يائسة لاستخدام الدين بصورة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية. 
 
وقال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات  المحامي "توفيق الحميدي" في تصريح له "إن سلوكيات الحوثيين تكشف عن الطبيعة الداعشية التي تتفق فيها مع الجماعات المتطرفة حيث تتفق تلك الجماعات بالاستهانة بالدماء والأعراض تفجر المنازل ولكنها تقوم بتضخيم الأشياء التافهة خصوصاً المرتبطة في الجانب الديني من أجل أن تظهر للمجتمع بمظهر الحريص".
 
وأضاف بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية أن تسعى إلى هيكلة المجتمع بصورة نمطية تتناسب مع أفكارهم الطائفة كما نشاهد في إيران وغيرها من المجتمعات الاستبدادية التي تخشى من أي تنوع وتحاول تصبيغ المجتمع وفق رؤيتها.
 
ويرى مراقبون أن المليشيا الحوثية، لايهمها أخلاقيات المجتمع بقدر ماتسعى إلى جر الشباب إلى جبهات القتال، من خلال محاولة إدانتهم بأي جرم وتخييرهم بين السجن أو القتال في صفوفهم.
 
وكانت المليشيا الانقلابية قد عممت في وقت سابق على الحلاقين بمنع أشكال معينة من الحلاقة في تضييق جديد على الشباب ومحاولة لابتزاز فئة الحلاقين.
يمن برس - الحوثيون يشوهون قصات الشعر ويشعلون غضباً واسعاً في أوساط المواطنين "شاهد بالفيديو"



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خاص - يمن برس

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