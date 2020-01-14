الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / ملكة بريطانيا توافق على تخلي حفيدها هاري عن مهامه الملكية

ملكة بريطانيا توافق على تخلي حفيدها هاري عن مهامه الملكية

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث على تخلي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل عن مهامهما الملكية ليعيشا حياة أكثر استقلالية وذلك بعد محادثات شارك فيها أبرز أعضاء العائلة المالكة.



وقالت الملكة إليزابيث، في بيان "عائلتي وأنا ندعم تماما رغبة هاري وميغان لبدء حياة جديدة كأسرة في مقتبل العمر".



وأضافت "رغم أننا كنا نفضل أن يظلا عضوين عاملين في العائلة المالكة طوال الوقت فإننا نحترم ونتفهم رغبتهما في أن يعيشا حياة أكثر استقلالية كأسرة مع بقائهما جزءا له وقاره في عائلتي".



وأشارت الملكة اليزابيث إلى أنه سيكون هناك فترة انتقالية يقضي خلالها الزوجان الوقت بين بريطانيا وكندا، مؤكدة وجود حاجة للقيام بمزيد من العمل بخصوص إنهاء الترتيبات المستقبلية للزوجين.



وكان هاري وميغان قد أعلنا عن نيتهما التخلي عن مهامها الملكية، وتوزيع وقتهما بين أمريكا الشمالية وبريطانيا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث على تخلي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل عن مهامهما الملكية ليعيشا حياة أكثر استقلالية وذلك بعد محادثات شارك فيها أبرز أعضاء العائلة المالكة.وقالت الملكة إليزابيث، في بيان "عائلتي وأنا ندعم تماما رغبة هاري وميغان لبدء حياة جديدة كأسرة في مقتبل العمر".وأضافت "رغم أننا كنا نفضل أن يظلا عضوين عاملين في العائلة المالكة طوال الوقت فإننا نحترم ونتفهم رغبتهما في أن يعيشا حياة أكثر استقلالية كأسرة مع بقائهما جزءا له وقاره في عائلتي".وأشارت الملكة اليزابيث إلى أنه سيكون هناك فترة انتقالية يقضي خلالها الزوجان الوقت بين بريطانيا وكندا، مؤكدة وجود حاجة للقيام بمزيد من العمل بخصوص إنهاء الترتيبات المستقبلية للزوجين.وكان هاري وميغان قد أعلنا عن نيتهما التخلي عن مهامها الملكية، وتوزيع وقتهما بين أمريكا الشمالية وبريطانيا.







بريطانيا اليزابيث هاري



شارك الخبر أصدقاءك:



330

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







