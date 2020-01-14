ملكة بريطانيا توافق على تخلي حفيدها هاري عن مهامه الملكية

*يمن برس - متابعات
وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث على تخلي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل عن مهامهما الملكية ليعيشا حياة أكثر استقلالية وذلك بعد محادثات شارك فيها أبرز أعضاء العائلة المالكة.
وقالت الملكة إليزابيث، في بيان "عائلتي وأنا ندعم تماما رغبة هاري وميغان لبدء حياة جديدة كأسرة في مقتبل العمر".
وأضافت "رغم أننا كنا نفضل أن يظلا عضوين عاملين في العائلة المالكة طوال الوقت فإننا نحترم ونتفهم رغبتهما في أن يعيشا حياة أكثر استقلالية كأسرة مع بقائهما جزءا له وقاره في عائلتي".
وأشارت الملكة اليزابيث إلى أنه سيكون هناك فترة انتقالية يقضي خلالها الزوجان الوقت بين بريطانيا وكندا، مؤكدة وجود حاجة للقيام بمزيد من العمل بخصوص إنهاء الترتيبات المستقبلية للزوجين.
وكان هاري وميغان قد أعلنا عن نيتهما التخلي عن مهامها الملكية، وتوزيع وقتهما بين أمريكا الشمالية وبريطانيا.
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