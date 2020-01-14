الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / رواية حوثية جديدة حول انقطاع الانترنت في اليمن

رواية حوثية جديدة حول انقطاع الانترنت في اليمن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

اتهم وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين دول التحالف المسؤولية عن انقطاع الانترنت في اليمن منذ نحو أسبوع .



وقال إن دول التحالف منعت الاتصالات اليمنية من تركيب فروع الكابلات البحرية التي اشتركت فيها مؤخراً .



وأشار إلى أن دول التحالف منعت دخول تجهيزات الاتصالات ومحطات الربط الدولي.







وكانت شركة الاتصالات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أعلنت خروج 80% من سعات الانترنت الدولية في اليمن نتيجة انقطاع كابل بحري في السويس.



وأكدت شركة (GCX) مالكة الكابلات البحرية الدولية الخاصة بالإنترنت أنها تعمل على مدار الساعة لاستعادة سعات الإنترنت الدولية التي خرجت عن الخدمة نتيجة تعرض الكابل البحري (فالكون) والكابل (فيا) لقطعين بالقرب من ميناء السويس.



وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها أمس الاثنين أنها تعمل على توفير خيارات بديلة لاستعادة سعات الإنترنت التي تأثرت بالقطعين من خلال الربط مع كابلات أخرى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اتهم وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين دول التحالف المسؤولية عن انقطاع الانترنت في اليمن منذ نحو أسبوع .وقال إن دول التحالف منعت الاتصالات اليمنية من تركيب فروع الكابلات البحرية التي اشتركت فيها مؤخراً .وأشار إلى أن دول التحالف منعت دخول تجهيزات الاتصالات ومحطات الربط الدولي.وكانت شركة الاتصالات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أعلنت خروج 80% من سعات الانترنت الدولية في اليمن نتيجة انقطاع كابل بحري في السويس.وأكدت شركة (GCX) مالكة الكابلات البحرية الدولية الخاصة بالإنترنت أنها تعمل على مدار الساعة لاستعادة سعات الإنترنت الدولية التي خرجت عن الخدمة نتيجة تعرض الكابل البحري (فالكون) والكابل (فيا) لقطعين بالقرب من ميناء السويس.وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها أمس الاثنين أنها تعمل على توفير خيارات بديلة لاستعادة سعات الإنترنت التي تأثرت بالقطعين من خلال الربط مع كابلات أخرى.







اليمن الانترنت توضيح



شارك الخبر أصدقاءك:



324

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







