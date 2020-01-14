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التوتر بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري يخرج إلى العلن
الثلاثاء, 14 يناير, 2020 09:25:00 مساءً

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التوتر بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري يخرج إلى العلن
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*يمن برس - متابعات

نشرت ديلي تلغراف البريطانية اليوم الثلاثاء تقريراً لمراسليها أحمد فهدت وراف سانشيز بعنوان "التوتر بين الرئيس روحاني والحرس الثوري الإيراني يخرج إلى العلن".

واستدل التقرير على ذلك بالانتقادات التي وجهها مكتب الرئيس حسن روحاني للحرس الثوري واتهامه بخداعهم بخصوص إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال التقرير إنه "مع اليوم الثالث من المظاهرات في مختلف المدن الإيرانية بدا واضحاً أن روحاني يوجّه الغضب الشعبي باتجاه أكثر أعدائه تشدداً في الحرس الثوري".

وأضاف التقرير أنه "في الوقت نفسه كُشف عن تسجيل مسرب لأحد قادة الحرس الثوري يشكو من أن حكومة روحاني تركتهم عرضة للغضب الشعبي بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية".

وأوضحت الصحيفة أن التسجيل نشره موقع تابع للمعارضة ويظهر فيه قائد بارز في الحرس الثوري يتحدث في غرفة مليئة بالضباط مطالبا إياهم بامتصاص الغضبة السياسية.

وكشف التسجيل أن القائد قال إن الحكومة كان من الممكن أن تنتظر شهرين أو ثلاثة قبل أن تعلن الحقيقة لتسمح للحرس الثوري بالحصول على دعم وتعاطف شعبي أكبر على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني وما تلاه من قصف لقاعدتين في العراق، مضيفاً أن حكومة روحاني لم تظهر أي نوع من التقدير للحرس الثوري الذي قمع مظاهرات معادية لها قبل أسابيع.




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خاص - يمن برس

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