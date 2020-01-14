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المجلس الانتقالي يرفض استقالة قيادي بارز مقرب من "هاني بن بريك"
الثلاثاء, 14 يناير, 2020 09:50:00 مساءً

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قوة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي
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قوة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي

*يمن برس -عدن
رفضت قيادة ما يُعرف بألوية الدعم والإسناد(الحزام الأمني)، وهي أبرز التشكيلات العسكرية المكونة لقوات المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات، استقالة القائد العام و مدير الدائرة المالية محسن  الوالي، و أي استقالات مشابهة خلال المرحلة الراهنة، وذلك بحسب بيانٍ نشرته وسائل إعلام المجلس الانتقالي.


وأشار البيان، إلى أن قيادة ألوية الدعم والإسناد في حالة انعقاد دائم.

وكان القائد العام لألوية الدعم والإسناد(الحزام الأمن،) محسن الوالي ، قد قدم استقالته قبل أيام عقب تكليف الجانب السعودي لجنة أعضاءها من المحافظات الشمالية لصرف رواتب عناصر الحزام الأمني وباقي تشكيلات المجلس الانتقالي لشهري نوفمبر وديسمبر بالريال اليمني، دون المرور بالدائرة المالية التي يُديرها الوالي، وهو ما أزعجه ودفعه لتقديم استقالته.

يُذكر أن محسن الوالي وهو أحد القيادات السلفية المُقربة من نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، ظلَّ منذ إنشاء الحزام الأمني مسؤولاً عن الدائرة المالية، وذلك حتى أواخر أغسطس من العام 2019، حيث كُلف بمنصب القائد العام للألوية، بعد حالة الانهيار التي شهدتها المليشيا وتقدم القوات الحكومية آنذاك للمدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن، فقد اتُهم القائد السابق محمود الكلدي بالتقصير ما دعا لإقالته وتكليف الوالي بديلاً عنه.


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خاص - يمن برس

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