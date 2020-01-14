 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / سيارة السلطان قابوس.. جاء بها إلى القصر وبعد 50 عاماً حملته إلى القبر (صورة)
سيارة السلطان قابوس.. جاء بها إلى القصر وبعد 50 عاماً حملته إلى القبر (صورة)
الثلاثاء, 14 يناير, 2020 10:31:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
سيارة السلطان قابوس.. جاء بها إلى القصر وبعد 50 عاماً حملته إلى القبر (صورة)

*يمن برس - متابعات
خلال حديثها عن جنازة عسكرية بسيطة أوصى بها، أشارت وسائل إعلام عُمانية إلى حدث لافت أثناء تشييع السلطان قابوس بن سعيد الذي حكم البلاد على مدى 5 عقود.

وأشارت وسائل الإعلام ومنصات التواصل، إلى أن السيارة التي دخل بها السلطان قابوس إلى مسقط قادمًا من صلالة لتولي مقاليد الحكم عام 1970، هي ذاتها السيارة التي حملت جثمانه إلى القبر.

وسرعان ما انتشرت صور سيارة السلطان قابوس -وهي من الجيل الأول لسيارات لاند روفر- في منصات التواصل العربية، واعتبر مغردون أن احتفاظ السلطان الراحل بسيارته على مدار 50 عامًا، نوع آخر من الوفاء الذي اتسم به السلطان قابوس، وفق وصفهم.

وكان السلطان قابوس قد أوصى بتشييعه في جنازة عسكرية بسيطة.

وبدأ إنتاج سيارات لاند روفر منذ عام 1948 لتصبح ثانية أقدم سيارة دفع رباعي في تاريخ السيارات بعد جيب الأمريكية، وتعد السيارة في عام 1970 الذي تولى فيه قابوس الحكم، أفضل أنواع سيارات الدفع الرباعي، وفق صحيفة الرؤية العمانية.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
859
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©