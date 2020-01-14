سيارة السلطان قابوس.. جاء بها إلى القصر وبعد 50 عاماً حملته إلى القبر (صورة)

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*يمن برس - متابعات

خلال حديثها عن جنازة عسكرية بسيطة أوصى بها، أشارت وسائل إعلام عُمانية إلى حدث لافت أثناء تشييع السلطان قابوس بن سعيد الذي حكم البلاد على مدى 5 عقود.

وأشارت وسائل الإعلام ومنصات التواصل، إلى أن السيارة التي دخل بها السلطان قابوس إلى مسقط قادمًا من صلالة لتولي مقاليد الحكم عام 1970، هي ذاتها السيارة التي حملت جثمانه إلى القبر.

وسرعان ما انتشرت صور سيارة السلطان قابوس -وهي من الجيل الأول لسيارات لاند روفر- في منصات التواصل العربية، واعتبر مغردون أن احتفاظ السلطان الراحل بسيارته على مدار 50 عامًا، نوع آخر من الوفاء الذي اتسم به السلطان قابوس، وفق وصفهم.

وكان السلطان قابوس قد أوصى بتشييعه في جنازة عسكرية بسيطة.

وبدأ إنتاج سيارات لاند روفر منذ عام 1948 لتصبح ثانية أقدم سيارة دفع رباعي في تاريخ السيارات بعد جيب الأمريكية، وتعد السيارة في عام 1970 الذي تولى فيه قابوس الحكم، أفضل أنواع سيارات الدفع الرباعي، وفق صحيفة الرؤية العمانية.