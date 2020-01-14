شوربة مذهلة تنقي الجسم وتقضي على دهون البطن

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*يمن برس - متابعات

يعمل الجسم على التخلص من السموم التي يحملها من البيئة المحيطة أو من تلوث الجو أو من طريقة الحياة التي ربما لا تكون في أغلب الأحيان صحية مائة بالمائة.

وهناك بعض الأغذية قد تساعد الجسم على التخلص من مثل هذه السموم، كما تمده بالفيتامينات اللازمة من أجل تقوية جهاز المناعة وتحسين الجهاز الهضمي وتنقيته والقضاء على دهون البطن.

إليكم شوربة الديتوكس فقط في ثلاثة أيام تأتي بنتائج مذهلة:

شوربة الخضروات:

التحضير:

ضع الماء على النار مع قليل من المرق ثم أضف التوابل مثل الثوم والزنجبيل والكركم والكمون.

ثم أضف الخضروات مثل البازلاء الخضراء والكرنب والكوسة والبطاطس والبنجر والفاصوليا الخضراء.

أضيف العدس والبندق والفاصوليا الحمراء... ضع بعضا من زيت الزيتون وزيت جوز الهند أو الأفوكادو حتى تحسن من نسبة البروتين.

تناول هذه الشوربة من خمس إلى ست مرات يوميا لمدة ثلاث ايام.

بعض الوصفات الإضافية:

شوربة العدس الاحمر:

البروكلي.

كرفس.

جزر.

شوربة سابقة التجهيز.

بصل.

كرنب أو سبانخ.

ليمون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الملح.

التحضير:

ضع الزيت على النار وأضف الجزر والبصل والبطاطس واتركهم عشر دقائق. ثم أضف البابريكا والكمون والعدس والزنجبيل والشوربة الجاهزة واترك الكل على النار لمدة نصف ساعة. ثم اخلط الشوربة في الخلاط. الآن أصبحت جاهزة للتقديم.

شوربة البروكلى:

المكونات:

البروكلى.

كرفس.

جزر.

شوربة جاهزة.

بصل.

كرنب.

ليمون.

زيت جوز الهند.

ملح.

التحضير:

ضع الزيت على النار ثم أضف البصل والبروكلي والكرفس، اتركهم خمس دقائق ثم أضف الشوربة واتركه خمس دقائق أخرى.