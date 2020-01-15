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انهيار جنوني للريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية في ظل استمرار انقطاع الإنترنت(السعر الآن)

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*يمن برس -خاص

يسجل الريال اليمني تراجعا ملحوظا ومقلقا أمام الدولار والعملات الأجنبية مع استمرار تردي شبكة الإنترنت وإضراب بعض شركات الصرافة بسبب الإجراءات التعسفية من قبل الحوثيين



وجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء 15 يناير كما رصدها (يمن برس) على النحو الآتي:



(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 168

⁦ الدولار 638

⁦ الإماراتي : 171

⁦ العماني : 1638

ذهب كسر 21 : 26,800





(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي : 169

⁦ الدولار : 644

⁦ الإماراتي : 173

⁦ العماني 1665

ذهب كسر 21 : 27,100





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يسجل الريال اليمني تراجعا ملحوظا ومقلقا أمام الدولار والعملات الأجنبية مع استمرار تردي شبكة الإنترنت وإضراب بعض شركات الصرافة بسبب الإجراءات التعسفية من قبل الحوثيينوجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء 15 يناير كما رصدها (يمن برس) على النحو الآتي:(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 168⁦ الدولار 638⁦ الإماراتي : 171⁦ العماني : 1638ذهب كسر 21 : 26,800(( أسعار البيع ))⁦ السعودي : 169⁦ الدولار : 644⁦ الإماراتي : 173⁦ العماني 1665ذهب كسر 21 : 27,100







انهيار الريال الدولار



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