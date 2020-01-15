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الجبايات تفجر الوضع وتشعل مواجهات عنيفة بين قيادات حوثية في إب

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إب

*يمن برس -إب

اندلعت مساء أمس، مواجهات مسلحة عنيفة بين قيادات حوثية في مدينة القاعدة، جنوب إب، وسط اليمن، اثر خلافات داخلية على الاتاوات المالية.



وقالت مصادر محلية إن سوق القات بمدينة القاعدة، شهد بعد ظهر الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين مدير أمن المدينة المعين من الحوثيين "علي عبدالله الوشلي" ومشرف المليشيا في المدينة.



وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لفترة طويلة وسببت حالة خوف وهلع في أوساط الباعة والمارة والمتسوقين، خلفت جرحى من الطرفين.



وأشارت المصادر إلى أن من بين المصابين المدعو" أحمد الوشلي" نجل مدير أمن القاعدة، موضحة أن إصابته بالغة حيث نقل على اثرها لمستشفى أطباء بلاحدود ومنه إلى مدينة إب.



وأكدت المصادر أن المواجهات اندلعت على خلفية خلافات بين القياديين الحوثيين حول الجبايات المالية والضرائب التي يتم تحصيلها من السوق ونقاط التفتيش المنتشرة في المدينة وعلى امتداد طرقها.



وجاءت الحادثة بعد أيام من مواجهات مماثلة شهدتها مديرية السبرة(شرق) خلفت قتلى وجرحى حوثيون.



وتصاعدت في الآونة الأخيرة الصراعات المسلحة داخل أجنحة المليشيا على خلفية الجبايات المالية والنفوذ، وتسببت بمقتل وإصابة عشرات المسلحين في حوادث متفرقة شهدتها محافظة إب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت مساء أمس، مواجهات مسلحة عنيفة بين قيادات حوثية في مدينة القاعدة، جنوب إب، وسط اليمن، اثر خلافات داخلية على الاتاوات المالية.وقالت مصادر محلية إن سوق القات بمدينة القاعدة، شهد بعد ظهر الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين مدير أمن المدينة المعين من الحوثيين "علي عبدالله الوشلي" ومشرف المليشيا في المدينة.وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لفترة طويلة وسببت حالة خوف وهلع في أوساط الباعة والمارة والمتسوقين، خلفت جرحى من الطرفين.وأشارت المصادر إلى أن من بين المصابين المدعو" أحمد الوشلي" نجل مدير أمن القاعدة، موضحة أن إصابته بالغة حيث نقل على اثرها لمستشفى أطباء بلاحدود ومنه إلى مدينة إب.وأكدت المصادر أن المواجهات اندلعت على خلفية خلافات بين القياديين الحوثيين حول الجبايات المالية والضرائب التي يتم تحصيلها من السوق ونقاط التفتيش المنتشرة في المدينة وعلى امتداد طرقها.وجاءت الحادثة بعد أيام من مواجهات مماثلة شهدتها مديرية السبرة(شرق) خلفت قتلى وجرحى حوثيون.وتصاعدت في الآونة الأخيرة الصراعات المسلحة داخل أجنحة المليشيا على خلفية الجبايات المالية والنفوذ، وتسببت بمقتل وإصابة عشرات المسلحين في حوادث متفرقة شهدتها محافظة إب.







اشتباكات مواجهات إب



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