 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / عاجل: القبض على أخطر المطلوبين أمنياً بعد اشتباكات وسقوط عدد من القتلى في مأرب
عاجل: القبض على أخطر المطلوبين أمنياً بعد اشتباكات وسقوط عدد من القتلى في مأرب
الاربعاء, 15 يناير, 2020 03:33:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
عاجل: القبض على أخطر المطلوبين أمنياً بعد اشتباكات وسقوط عدد من القتلى في مأرب
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -خاص
ألقت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء القبض على أخطر المطلوبين أمنيا في محافظة مأرب شمال البلاد.

وقال مصدر خاص لــ "يمن برس" إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض اليوم على المطلوب أمنيا عبدالله شقران في  المجمع عاصمة محافظة مأرب بعد أقل من 24 ساعة من هجوم شقران على طقم عسكري في مديرية حريب شرقي مأرب .

وأكد المصدر أن الاعتقال جاء بعد اشتباكات كبيرة بين الأمن والمطلوب أمنيا سقط على إثرها قتلى وجرحى من قوات الأمن.
 ولم يتم التأكد  من عدد الذين سقطوا جراء الاشتباكات حتى  اللحظة .

وأشار المصدر إلى أن المتهم كان قد حاول الفرار إلا أن الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد وتمكن من القبض عليه بعد أن وضعت خطة محكمة لذلك.
يمن برس - عاجل: القبض على أخطر المطلوبين أمنياً بعد اشتباكات وسقوط عدد من القتلى في مأرب



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
819
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©