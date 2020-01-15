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عاجل: القبض على أخطر المطلوبين أمنياً بعد اشتباكات وسقوط عدد من القتلى في مأرب

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*يمن برس -خاص

ألقت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء القبض على أخطر المطلوبين أمنيا في محافظة مأرب شمال البلاد.



وقال مصدر خاص لــ "يمن برس" إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض اليوم على المطلوب أمنيا عبدالله شقران في المجمع عاصمة محافظة مأرب بعد أقل من 24 ساعة من هجوم شقران على طقم عسكري في مديرية حريب شرقي مأرب .



وأكد المصدر أن الاعتقال جاء بعد اشتباكات كبيرة بين الأمن والمطلوب أمنيا سقط على إثرها قتلى وجرحى من قوات الأمن.

ولم يتم التأكد من عدد الذين سقطوا جراء الاشتباكات حتى اللحظة .



وأشار المصدر إلى أن المتهم كان قد حاول الفرار إلا أن الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد وتمكن من القبض عليه بعد أن وضعت خطة محكمة لذلك.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ألقت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء القبض على أخطر المطلوبين أمنيا في محافظة مأرب شمال البلاد.وقال مصدر خاص لــ "يمن برس" إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض اليوم على المطلوب أمنيا عبدالله شقران في المجمع عاصمة محافظة مأرب بعد أقل من 24 ساعة من هجوم شقران على طقم عسكري في مديرية حريب شرقي مأرب .وأكد المصدر أن الاعتقال جاء بعد اشتباكات كبيرة بين الأمن والمطلوب أمنيا سقط على إثرها قتلى وجرحى من قوات الأمن.ولم يتم التأكد من عدد الذين سقطوا جراء الاشتباكات حتى اللحظة .وأشار المصدر إلى أن المتهم كان قد حاول الفرار إلا أن الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد وتمكن من القبض عليه بعد أن وضعت خطة محكمة لذلك.







الأجهزة الأمنية مأرب اشتباكات



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