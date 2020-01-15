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حل سحري للقضاء على الشخير
الاربعاء, 15 يناير, 2020 03:49:00 مساءً

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حل سحري للقضاء على الشخير
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*يمن برس - متابعات
عرضت شركة "مانديز 10" خلال معرض "سي إي إس" وسادة ذكية تقوم على تحريك رأس النائم لمنع الشخير. وتسمى الوسادة الجديدة "ذا موشن بيلو" وتحتوي على تقنيات متطورة و"نظام مراقبة ضغط النوم" الخاص بالشركة، والذي يتضمن أجهزة استشعار داخل الوسادة، يمكنها اكتشاف موضع رأس الشخص. وربطت الشركة بين تقنية مراقبة صوت الشخير وأكياس هواء تعمل على تعديل وضع الرأس أثناء النوم دون إيقاظه، بحسب صحيفة "ديلي ميل". ففي حال رصد نظام المراقبة أي ثقل في التنفس، يتواصل الجهاز مع الوسادة، التي تنفخ بدورها الأكياس الهوائية لتعديل وضع رأس المستخدم. وهكذا من خلال تعديل وضعية الرأس والعنق تحسن الوسادة تدفق الهواء من الأنف وتقلل من احتمال الشخير. وعرضت الوسادة للبيع على أمازون بـ376 دولارا لتصبح بديلا عن الأقنعة الكبيرة التي تمنع الشخير.


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خاص - يمن برس

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