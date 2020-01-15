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الأرصاد يحذر من تأثيرات المرتفع الجوي السيبيري البارد على اليمن
الاربعاء, 15 يناير, 2020 03:57:00 مساءً

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الأرصاد يحذر من تأثيرات المرتفع الجوي السيبيري البارد على اليمن

*يمن برس - خاص

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تأثيرات امتداد المرتفع الجوي السيبيري البارد إلى أجزاء واسعة من البلاد، خاصة المحافظات الجبلية و الصحاري والهضاب الداخلية، مصحوبة بكتلة هوائية شديدة البرودة وجافة.

و توقع المركز في نشرته الصادرة اليوم الأربعاء، أن يصحب المنخفض طقس شتوي جاف ذو برودة شديدة جدا، مع احتمالية تكون الصقيع على المرتفعات، خاصة مرتفعات محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء) و أجزاء من محافظتي (إب، الضالع) و جبال محافظات (لحج، أبين، شبوة). 

كما توقع المركز طقساً بارداً على الصحاري والهضاب الداخلية أثناء فترتي المساء والصباح الباكر.




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خاص - يمن برس

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