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اليمن تُفجع بوفاة أشهر أطبائها المتخصصين في جراحة المخ والأعصاب..(تعرف عليه)
الاربعاء, 15 يناير, 2020 04:29:00 مساءً

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الطبيب اليمني أمين الكمالي
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الطبيب اليمني أمين الكمالي

*يمن برس -متابعات
توفي أشهر طبيب في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في اليمن والمنطقة، اليوم، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، متأثراً بإصابته بجلطة دماغية قبل عدة أسابيع.

ويعد الطبيب اليمني، الدكتور أمين الكمالي، من أكبر استشاريي جراحة المخ والأعصاب والعمود والفقري، ومرجعية طبية لكثير من الجراحين في الشرق الاوسط أهمها مصر والأردن، ومن كبار أساتذة المخ والأعصاب.

وكان الكمالي قد أدخل أحد المستشفيات اليمنية بعد إصابته بجلطة دماغية، قل أن يتم نقله إلى جمهورية مصر لمواصلة العلاج.


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خاص - يمن برس

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