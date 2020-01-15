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عاجل: الحكومة الروسية تقدم استقالتها
الاربعاء, 15 يناير, 2020 04:58:00 مساءً

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عاجل: الحكومة الروسية تقدم استقالتها
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*يمن برس -متابعة خاصة
أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف بعد رسالة بوتين للجمعية الفيدرالية الروسية عن استقالة الحكومة بكامل قوامها.

وقال ميدفيديف في لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعد الرسالة: "عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش، أيها الزملاء الأعزاء، لقد كنتم جميعًا شهودًا على رسالة رئيس روسيا، فلاديمير فلاديميروفيتش كرئيس، حدد ليس فقط أولويات العمل في بلدنا للعام المقبل، بل أوضح أيضًا عددًا من التغييرات الأساسية في دستور روسيا. هذه التغييرات، عندما سيتم تبنيها وعلى الأرجح، سيتم ذلك بعد المناقشة، كما قيل، سوف تحدث تغيرات مهمة ليس فقط على عدد من مواد الدستور، ولكن أيضًا على توازن السلطة ككل".

وأضاف "السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، في هذا السياق، من الواضح أنه يتعين علينا بصفتنا حكومة الاتحاد الروسي، أن نوفر لرئيس البلاد الفرصة لاتخاذ جميع القرارات اللازمة لذلك. وفي هذه الظروف، أعتقد أنه من الصواب ، وفقًا للمادة 117 من الدستور الروسي، أن تستقيل الحكومة الروسية في التكوين الحالي".


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خاص - يمن برس

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