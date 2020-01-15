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هيئة الأدوية تحذر من منتجين يستخدمان كـ"منشطات جنسية"وتوصي بسحبهما من السوق

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*يمن برس -عدن

حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، من استخدام منتجين من المنشطات المعروضة في الأسواق.



وجاء في تعميمين صدرا عن الهيئة حذرت من استخدام منتج "العسل الملكي الأصلي" ومنتج "شينجدا" وهما منتجان يستخدمان كمحفزات جنسية.وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ".



وقالت هيئة الأدوية، إن المنتجين يحتويان على مادة دوائية غير معلن عنها، وهي مادة فيردنافيل والتي تسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير.



وأوضحت أنه تلك المادة يمكن أن تشكل خطرا على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكر وارتفاع في نسبة الدهون الخاصة وخاصة للمرضى الذين يتناولون أدوية تحتوي النيترات.



وأوصت الهيئة في التعميمين بسرعة التخلص من العينات الموجودة لدى الوكلاء وسحب المنتج من السوق وعدم استيراده.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، من استخدام منتجين من المنشطات المعروضة في الأسواق.وجاء في تعميمين صدرا عن الهيئة حذرت من استخدام منتج "العسل الملكي الأصلي" ومنتج "شينجدا" وهما منتجان يستخدمان كمحفزات جنسية.وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ".وقالت هيئة الأدوية، إن المنتجين يحتويان على مادة دوائية غير معلن عنها، وهي مادة فيردنافيل والتي تسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير.وأوضحت أنه تلك المادة يمكن أن تشكل خطرا على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكر وارتفاع في نسبة الدهون الخاصة وخاصة للمرضى الذين يتناولون أدوية تحتوي النيترات.وأوصت الهيئة في التعميمين بسرعة التخلص من العينات الموجودة لدى الوكلاء وسحب المنتج من السوق وعدم استيراده.







العسل الملكي منتجين منشطات جنسية



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