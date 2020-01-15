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خبير فلكي ينبه مما سيحدث خلال الأيام القادمة
الاربعاء, 15 يناير, 2020 09:18:00 مساءً

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خبير فلكي ينبه مما سيحدث خلال الأيام القادمة
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*يمن برس - متابعة خاصة

قال الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، الفلكي اليمني عدنان الشوافي، إن اليمن تتأثر حالياً بكتلة هوائية باردة بدأت مساء السبت الماضي.

و توقع الشوافي في تدوينة على "فيسبوك" أن التأثير سيكون أقوى حتى غد الخميس، حيث ستشتد الحالة قليلاً عن الأيام الماضية على بعض المناطق.

كما توقع أن يبدأ التحسن التدريجي من السبت القادم حتى منتصف الأسبوع المقبل، بارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى على معظم المناطق، وبعدها سيعتمد التحسن البيانات الواردة من مراكز الرصد.

و شدد على ضرورة الاحتماء من الأجواء الباردة و الشديدة البرودة، خصوصا الأطفال و كبار السن و العاملين في الأماكن المكشوفة ليلاً.




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خاص - يمن برس

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