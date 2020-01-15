تجهيزات لإنشاء بوابات لمداخل مدينة عتق بمحافظة شبوة

*يمن برس - متابعة خاصة
أكد مصدر محلي أن السلطة المحلية بمحافظة شبوة أكملت التجهيزات الأولية لإنشاء ثلاث بوابات لمدينة عتق.
ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية أن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله اطلعوا على المواقع المخصصة لأنشاء البوابات الثلاث الرئيسة لمدينة عتق، والتي تنفذ بتمويل من مبيعات النفط بتكلفة مائتين وسبعين الف دولار .
واكد المحافظ على أهمية إقامة هذه البوابات التي تقع على مداخل المدينة من الجهات الجنوبية والشرقية والغربية .. مشدداً على ضرورة تنفيذ هذه البوابات وفقا ومواصفات التصماميم الهندسية لأشكالها الجميلة.
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