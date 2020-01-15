اليمن ضمن العشر الدول الأوائل تأثراً بالإرهاب

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*يمن برس - متابعات

كشف تقرير مؤشر الإرهاب العالمي الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام أن ثلاث دول عربية تقع ضمن الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب وهي العراق وسوريا واليمن.

وصنف المؤشر الذي يصدر للسنة السابعة على التوالي 163 دولة وفقا للتأسير النسبي للإرهاب مع الأخذ في الاعتبار عدد الحوادث الإرهابية والقيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بالممتلكات.

وعرض ستروبانتس نتائج المؤشر فيما يخص الصورة العالمية الأوسع، مبيّناً أنها شهدت انخفاضاً في عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث الإرهابية بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2018، مشيراً إلى أن 98 دولة قد حسنت ترتيبها، مقارنة بأربعين دولة أخرى تشهد تدهوراً.