تفاصيل زيارة طارق صالح المفاجئة للرياض ولقاءه بن سلمان وفهد بن تركي

*يمن برس - متابعة خاصة

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، الأربعاء، العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وقائد المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي.و بحث اللقاء، التعاون المشترك لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن المتمثل بمليشيات الحوثي وما تمثله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة وسلمها الاجتماعي إضافة إلى سلامة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب والتنسيق المشترك لمواجهة أي أعمال إرهابية في هذا الممر المائي المهم خصوصاً بعد التهديدات التي اطلقها الحوثي مؤخراً.وتطرق اللقاء إلى العراقيل التي وضعتها مليشيات الحوثي أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم واستمرارها في ارتكاب الخروقات وانتهاك قرار وقف إطلاق النار وما ترتكبه من جرائم يومية بحق المدنيين في الساحل الغربي.في سياق متصل، كشف المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش أن اللقاء الذي يعد الرابع منذ تولي سمو الامير خالد بن سلمان مهام نائب وزير الدفاع تطرق الى العراقيل التي وضعتها مليشيات الحوثي امام تنفيذ اتفاق ستوكهولم واستمرارها في ارتكاب الخروقات وانتهاك قرار وقف اطلاق النار وما ترتكبه من جرائم يومية بحق المدنيين في الساحل الغربي اليمني.

وبحسب الدبيش فإن العميد طارق صالح أكد أن قيام التحالف بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، ودعمه القاطع النظير في كافة المجالات لليمن والشعب اليمني هو فجر جديد لأمة العرب يصنع للتاريخ انتصاراً، فلن يقبل العرب أن يستباح أصلهم وكرامتهم، هكذا حسمت المملكة موقفه واتخذت قراره الصائب في حماية لحياض الخليج،

وأوضح أن طارق صالح التقى قائد المقاومة الوطنية اثناء زيارته بسمو الامير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد قوات التحالف العربي في اليمن وبحث معه العديد من القضايا والمستجدات في الساحة اليمنية وعلى وجه الخصوص مواجهة المد الايراني المتمثل في مليشيات الحوثي.