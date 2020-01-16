خبر غير سار لليمنيين حول مشكلة انقطاع الانترنت

*يمن برس - متابعات خاصة
كشف موقع «WIRED» الأمريكي أن انقطاع الانترنت في اليمن سيستمر لأيام لأسابيع بسبب صعوبة إصلاح الكابل البحري فالكون.
وأوضح أنه سيتوجب على مزودي الخدمة إرسال سفينة مجهزة بشكل خاص إلى المنطقة المتأثرة، وتشغيل خطاف خاص على طول قاع البحر، وسحب الكابل في المكان الصحيح وإجراء الإصلاح قبل رمي الكابل مرة أخرى في الأعماق.
وأكد أن إصلاح الخلل، لن يكون بهذه البساطة حيث يوجد في اليمن ثلاث كابلات غواصة، اتصال فالكون في الشرق، واتصال فالكون آخر في الغرب، وكابل ثالث في مدينة عدن الساحلية، الذي يتصل بكابلين آخرين كلياً.
وكانت شركة الاتصالات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أعلنت الخميس الماضي، خروج 80% من سعات الانترنت الدولية في اليمن نتيجة انقطاع كابل بحري في السويس.
وأكدت شركة (GCX) مالكة الكابلات البحرية الدولية الخاصة بالإنترنت أنها تعمل على مدار الساعة لاستعادة سعات الإنترنت الدولية التي خرجت عن الخدمة نتيجة تعرض الكابل البحري (فالكون) والكابل (فيا) لقطعين بالقرب من ميناء السويس.
وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها الاثنين الماضي أنها تعمل على توفير خيارات بديلة لاستعادة سعات الإنترنت التي تأثرت بالقطعين من خلال الربط مع كابلات أخرى.
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