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دولة عظمى تشجع الإنجاب وتمنح الأسرة التي تنجب طفلين أكثر من 30 ألف دولار

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*يمن برس - متابعات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال رسالته السنوية للجمعية الفدرالية، اليوم الأربعاء، عن دعم كبير للأسر الروسية، تضمن تقديم مخصصات مالية لتشجيع الإنجاب.



وقال الرئيس بوتين، إنه اعتبارا من بداية العام الجاري، ستحصل الأسرة الروسية عند ولادة الطفل الأول على 466617 روبلا (نحو 7600 دولار)، وعند ولادة الطفل الثاني ستحصل الأسرة على 150 ألف روبل أخرى (2400 دولار).



ومنذ عام 2007، وبهدف دعم الأسرة وزيادة النسل في روسيا، تقدم الحكومة ما يسمى بـ "مخصصات الأمومة"، وهي نوع من الدعم المالي من جانب الحكومة لكل عائلة يولد فيها (أو يتم تبني) طفل ثان وأكثر، وابتداء من 1 يناير 2020 سيتم تقديم الدعم المالي للأسرة عند ولادة الطفل الأول.



وتفرض الحكومة الروسية شروطا على إنفاق أموال "مخصصات الأمومة"، إذ يمكن للأسرة إنفاقها على شراء منزل أو شقة، أو إنفاقها على دراسة الطفل الجامعية.



وخلال رسالته، أكد الرئيس الروسي أن برنامج "مخصصات الأمومة" سيتم تمديده حتى العام 2026 على أقل تقدير.



كذلك حث بوتين الحكومة الروسية على تقديم دعم مالي وضريبي للأسر متعددة الأطفال، وتخفيف العبء الضريبي عليها. كما دعا المصارف العاملة في روسيا إلى تقديم قروض عقارية بشروط ميسرة لهذه الأسر.



بالإضافة لذلك، أعلن الرئيس بوتين عن إجراءات أخرى لدعم الأسرة وتحسين الوضع الديمغرافي في روسيا، بما في ذلك تخصيص دعم مالي للأسر ذات الدخل المحدود يتضمن تقديم 5.5 ألف روبل شهريا لكل طفل في 2020 (نحو 90 دولارا)، و11 ألف روبل لكل طفل شهريا في 2021 (179 دولارا).





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال رسالته السنوية للجمعية الفدرالية، اليوم الأربعاء، عن دعم كبير للأسر الروسية، تضمن تقديم مخصصات مالية لتشجيع الإنجاب.وقال الرئيس بوتين، إنه اعتبارا من بداية العام الجاري، ستحصل الأسرة الروسية عند ولادة الطفل الأول على 466617 روبلا (نحو 7600 دولار)، وعند ولادة الطفل الثاني ستحصل الأسرة على 150 ألف روبل أخرى (2400 دولار).ومنذ عام 2007، وبهدف دعم الأسرة وزيادة النسل في روسيا، تقدم الحكومة ما يسمى بـ "مخصصات الأمومة"، وهي نوع من الدعم المالي من جانب الحكومة لكل عائلة يولد فيها (أو يتم تبني) طفل ثان وأكثر، وابتداء من 1 يناير 2020 سيتم تقديم الدعم المالي للأسرة عند ولادة الطفل الأول.وتفرض الحكومة الروسية شروطا على إنفاق أموال "مخصصات الأمومة"، إذ يمكن للأسرة إنفاقها على شراء منزل أو شقة، أو إنفاقها على دراسة الطفل الجامعية.وخلال رسالته، أكد الرئيس الروسي أن برنامج "مخصصات الأمومة" سيتم تمديده حتى العام 2026 على أقل تقدير.كذلك حث بوتين الحكومة الروسية على تقديم دعم مالي وضريبي للأسر متعددة الأطفال، وتخفيف العبء الضريبي عليها. كما دعا المصارف العاملة في روسيا إلى تقديم قروض عقارية بشروط ميسرة لهذه الأسر.بالإضافة لذلك، أعلن الرئيس بوتين عن إجراءات أخرى لدعم الأسرة وتحسين الوضع الديمغرافي في روسيا، بما في ذلك تخصيص دعم مالي للأسر ذات الدخل المحدود يتضمن تقديم 5.5 ألف روبل شهريا لكل طفل في 2020 (نحو 90 دولارا)، و11 ألف روبل لكل طفل شهريا في 2021 (179 دولارا).







روسيا تشجع الانجاب



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