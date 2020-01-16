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خاصة بالطائرات والصواريخ..إحباط تهريب أكثر من 200 برميل وقود في محافظة الجوف

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براميل وقود

*يمن برس -الجوف

أحبطت قوة أمنية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تهريب شحنة وقود طائرات كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.



وأفادت مصادر محلية أن قوة أمنية وموظفين في الجمارك تمكنوا من وقف شاحنتين تحملان 256 برميل وقود تستخدم في تزويد الطائرات المسيرة وأنواع من الصواريخ، بعد الاشتباه بالشحنة التي كانت مسجلة في الإقرار بأنها مادة تينار .



وأشارت المصادر إلى أن موظفي الجمارك أعادوا معاينة الشحنة التي كانت قادمة عبر خطوط التهريب الممتدة في الصحراء، وتتجه إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وأحالوا الأشخاص المسؤولين عن نقل الحمولة إلى التحقيق.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أحبطت قوة أمنية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تهريب شحنة وقود طائرات كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.وأفادت مصادر محلية أن قوة أمنية وموظفين في الجمارك تمكنوا من وقف شاحنتين تحملان 256 برميل وقود تستخدم في تزويد الطائرات المسيرة وأنواع من الصواريخ، بعد الاشتباه بالشحنة التي كانت مسجلة في الإقرار بأنها مادة تينار .وأشارت المصادر إلى أن موظفي الجمارك أعادوا معاينة الشحنة التي كانت قادمة عبر خطوط التهريب الممتدة في الصحراء، وتتجه إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وأحالوا الأشخاص المسؤولين عن نقل الحمولة إلى التحقيق.







وقود صوراريخ الحوثي



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