 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / خاصة بالطائرات والصواريخ..إحباط تهريب أكثر من 200 برميل وقود في محافظة الجوف
خاصة بالطائرات والصواريخ..إحباط تهريب أكثر من 200 برميل وقود في محافظة الجوف
الخميس, 16 يناير, 2020 12:52:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
براميل وقود
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
براميل وقود

*يمن برس -الجوف
أحبطت قوة أمنية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تهريب شحنة وقود طائرات كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

 وأفادت مصادر محلية أن قوة أمنية وموظفين  في الجمارك تمكنوا من وقف شاحنتين تحملان 256 برميل وقود تستخدم في تزويد الطائرات المسيرة وأنواع من الصواريخ، بعد الاشتباه بالشحنة التي كانت مسجلة في الإقرار بأنها مادة تينار .

 وأشارت المصادر إلى أن موظفي الجمارك أعادوا معاينة الشحنة التي كانت قادمة عبر خطوط التهريب الممتدة في الصحراء، وتتجه إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وأحالوا الأشخاص المسؤولين عن نقل الحمولة إلى التحقيق.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
364
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©