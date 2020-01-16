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الحوثي يعلن توزيع مشاهد حطام طائرة مقاتلة للتحالف بعد إسقاطها بصاروخ "أرض جو"
الخميس, 16 يناير, 2020 01:20:00 مساءً

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يحيى سريع
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يحيى سريع

*يمن برس -متابعة خاصة
أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماع الحوثيين  أنه سيتم توزيع مشاهد حطام الطائرة المقاتلة نوع CH-4 التي تم استهدافها في أجواء محافظةص الجوف خلال الأسبوع الماضي بصاروخ أرض جو.

وأكد سريع في تغريدة له على حساب قناة "المسيرة" التابعة لـجماعة الحوثي على"تويتر": "سيتم خلال الساعات القادمة توزيع مشاهد حطام الطائرة المقاتلة" التي تم استهدافها.
 
​وأعلنت جماعة "الحوثيين"، الأسبوع الماضي، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال المتحدث العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في"الفيسبوك": "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع CH-4 في محافظة الجوف أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأجواء اليمنية".

وأوضح: "الطائرة تم إسقاطها بعد استهدافها بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا".

وأشار إلى "أن الطائرة تعتبر الثالثة من ذات النوع التي يتم إسقاطها".


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خاص - يمن برس

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