الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثي يعلن توزيع مشاهد حطام طائرة مقاتلة للتحالف بعد إسقاطها بصاروخ "أرض جو"

الحوثي يعلن توزيع مشاهد حطام طائرة مقاتلة للتحالف بعد إسقاطها بصاروخ "أرض جو"

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

يحيى سريع

*يمن برس -متابعة خاصة

أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماع الحوثيين أنه سيتم توزيع مشاهد حطام الطائرة المقاتلة نوع CH-4 التي تم استهدافها في أجواء محافظةص الجوف خلال الأسبوع الماضي بصاروخ أرض جو.



وأكد سريع في تغريدة له على حساب قناة "المسيرة" التابعة لـجماعة الحوثي على"تويتر": "سيتم خلال الساعات القادمة توزيع مشاهد حطام الطائرة المقاتلة" التي تم استهدافها.



​وأعلنت جماعة "الحوثيين"، الأسبوع الماضي، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.



وقال المتحدث العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في"الفيسبوك": "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع CH-4 في محافظة الجوف أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأجواء اليمنية".



وأوضح: "الطائرة تم إسقاطها بعد استهدافها بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا".



وأشار إلى "أن الطائرة تعتبر الثالثة من ذات النوع التي يتم إسقاطها".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماع الحوثيين أنه سيتم توزيع مشاهد حطام الطائرة المقاتلة نوع CH-4 التي تم استهدافها في أجواء محافظةص الجوف خلال الأسبوع الماضي بصاروخ أرض جو.وأكد سريع في تغريدة له على حساب قناة "المسيرة" التابعة لـجماعة الحوثي على"تويتر": "سيتم خلال الساعات القادمة توزيع مشاهد حطام الطائرة المقاتلة" التي تم استهدافها.​وأعلنت جماعة "الحوثيين"، الأسبوع الماضي، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.وقال المتحدث العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في"الفيسبوك": "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع CH-4 في محافظة الجوف أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأجواء اليمنية".وأوضح: "الطائرة تم إسقاطها بعد استهدافها بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا".وأشار إلى "أن الطائرة تعتبر الثالثة من ذات النوع التي يتم إسقاطها".







طائرة الحوثي التحالف



شارك الخبر أصدقاءك:



569

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







