الحوثي يعلن توزيع مشاهد حطام طائرة مقاتلة للتحالف بعد إسقاطها بصاروخ "أرض جو"

*يمن برس -متابعة خاصة
أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماع الحوثيين أنه سيتم توزيع مشاهد حطام الطائرة المقاتلة نوع CH-4 التي تم استهدافها في أجواء محافظةص الجوف خلال الأسبوع الماضي بصاروخ أرض جو.
وأكد سريع في تغريدة له على حساب قناة "المسيرة" التابعة لـجماعة الحوثي على"تويتر": "سيتم خلال الساعات القادمة توزيع مشاهد حطام الطائرة المقاتلة" التي تم استهدافها.
وأعلنت جماعة "الحوثيين"، الأسبوع الماضي، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
وقال المتحدث العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في"الفيسبوك": "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع CH-4 في محافظة الجوف أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأجواء اليمنية".
وأوضح: "الطائرة تم إسقاطها بعد استهدافها بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا".
وأشار إلى "أن الطائرة تعتبر الثالثة من ذات النوع التي يتم إسقاطها".
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