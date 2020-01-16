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انهيار مخيف للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية مع اتساع كبير للفارق بين صنعاء وعدن(السعر الآن)
الخميس, 16 يناير, 2020 02:08:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يستمر الريال اليمني في تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية
في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في عموم المحافظات اليمنية
وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس 16 يناير 2020 كما رصدها (يمن برس ) على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 168
الدولار 638
الإماراتي : 171
العماني : 1638
ذهب كسر 21 : 26,800
(( أسعار البيع ))
السعودي : 169
الدولار : 644
الإماراتي : 173
العماني 1665
ذهب كسر 21 : 27,100
الأسعار في صنعاء الآن :
شراء السعودي : 154
بيع السعودي : 154.5
شراء الدولار : 585
بيع الدولار : 588
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