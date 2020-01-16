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انهيار مخيف للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية مع اتساع كبير للفارق بين صنعاء وعدن(السعر الآن)

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*يمن برس -خاص

يستمر الريال اليمني في تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية

في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في عموم المحافظات اليمنية



وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس 16 يناير 2020 كما رصدها (يمن برس ) على النحو التالي :



(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 168

⁦ الدولار 638

⁦ الإماراتي : 171

⁦ العماني : 1638

ذهب كسر 21 : 26,800





(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي : 169

⁦ الدولار : 644

⁦ الإماراتي : 173

⁦ العماني 1665

ذهب كسر 21 : 27,100





الأسعار في صنعاء الآن :



شراء السعودي : 154

بيع السعودي : 154.5



شراء الدولار : 585

بيع الدولار : 588





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يستمر الريال اليمني في تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبيةفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في عموم المحافظات اليمنيةوجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس 16 يناير 2020 كما رصدها (يمن برس ) على النحو التالي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 168⁦ الدولار 638⁦ الإماراتي : 171⁦ العماني : 1638ذهب كسر 21 : 26,800(( أسعار البيع ))⁦ السعودي : 169⁦ الدولار : 644⁦ الإماراتي : 173⁦ العماني 1665ذهب كسر 21 : 27,100الأسعار في صنعاء الآن :شراء السعودي : 154بيع السعودي : 154.5شراء الدولار : 585بيع الدولار : 588







الريال الدولار انهيار



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