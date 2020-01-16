 الصفحة الرئيسية / مال وأعمال / انهيار مخيف للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية مع اتساع كبير للفارق بين صنعاء وعدن(السعر الآن)
انهيار مخيف للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية مع اتساع كبير للفارق بين صنعاء وعدن(السعر الآن)
الخميس, 16 يناير, 2020 02:08:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
انهيار مخيف للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية مع اتساع كبير للفارق بين صنعاء وعدن(السعر الآن)
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -خاص
يستمر الريال اليمني في تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية
في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في عموم المحافظات اليمنية 

وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس 16 يناير 2020 كما رصدها (يمن برس ) على النحو التالي :
 
(( أسعار الشراء )) 
⁦ السعودي  : 168
⁦ الدولار     638
⁦ الإماراتي  : 171
⁦ العماني    : 1638
 ذهب كسر 21 : 26,800


(( أسعار البيع )) 
⁦ السعودي  : 169 
⁦ الدولار     : 644 
⁦ الإماراتي  : 173 
⁦ العماني    1665 
 ذهب كسر 21 : 27,100 


الأسعار في صنعاء الآن  :

شراء السعودي  : 154
بيع السعودي    :  154.5

شراء الدولار  : 585 
بيع الدولار    :  588


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
663
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©