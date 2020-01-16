تعز..لغم أرضي يتسبب بحادثة ماساوية ضحيتها 6 من الأطفال

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الأطفال المصابين في أحد المستشفيات

*يمن برس -تعز

أُصيب ستة أطفال بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية الوازعية غربي تعز، جنوب غرب اليمن.



وقال المرصد اليمني للألغام إن 6 أطفال أصيبوا بانفجار لغم أرضي زرعه المسلحون الحوثيون، في قرية الصفي بمديرية الوازعية، وأن إصابة 2 منهم بالغة.



وكان تقرير سابق للمرصد أكد أن محافظة تعز، أكبر المحافظات اليمنية تضرراً من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ بداية الحرب.



وأفاد المرصد أن ضحايا الألغام في تعز، بلغ (1729) منذ العام 2015م، توزعوا بين(284) قتيل و(1245) مصاب ومعاق.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أُصيب ستة أطفال بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية الوازعية غربي تعز، جنوب غرب اليمن.وقال المرصد اليمني للألغام إن 6 أطفال أصيبوا بانفجار لغم أرضي زرعه المسلحون الحوثيون، في قرية الصفي بمديرية الوازعية، وأن إصابة 2 منهم بالغة.وكان تقرير سابق للمرصد أكد أن محافظة تعز، أكبر المحافظات اليمنية تضرراً من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ بداية الحرب.وأفاد المرصد أن ضحايا الألغام في تعز، بلغ (1729) منذ العام 2015م، توزعوا بين(284) قتيل و(1245) مصاب ومعاق.







لغم أرضي أطفال تعز



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