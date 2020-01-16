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تعز..لغم أرضي يتسبب بحادثة ماساوية ضحيتها 6 من الأطفال
الخميس, 16 يناير, 2020 03:30:00 مساءً

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الأطفال المصابين في أحد المستشفيات
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الأطفال المصابين في أحد المستشفيات

*يمن برس -تعز
أُصيب ستة أطفال بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية الوازعية غربي تعز، جنوب غرب اليمن.
 
وقال المرصد اليمني للألغام  إن  6 أطفال أصيبوا بانفجار لغم أرضي زرعه المسلحون الحوثيون، في قرية الصفي بمديرية الوازعية، وأن إصابة 2 منهم بالغة.
 
وكان تقرير سابق للمرصد أكد أن محافظة تعز، أكبر المحافظات اليمنية تضرراً من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ بداية الحرب.
 
وأفاد المرصد أن ضحايا الألغام في تعز، بلغ (1729) منذ العام 2015م، توزعوا بين(284) قتيل و(1245) مصاب ومعاق.


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خاص - يمن برس

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