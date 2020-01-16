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مواطنان يفتحان النار على بعضهما لسببٍ صادم في تعز (تفاصيل+أسماء)
الخميس, 16 يناير, 2020 03:50:00 مساءً

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تعز
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تعز

*يمن برس -خاص
قُتل مواطن وأصيب آخر أثناء عملية تبادل إطلاق نار بينهما في محافظة تعز  جنوبي غرب اليمن

وقال مصدر خاص لــ"يمن برس" إن مواطنين قاما بإطلاق النار على بعضهما بعد مشاددة كلامية وهو ما أدى إلى إصابة أحدهما ويدعى "رضوان مهيوب علي " فيما قُتل الطرف الآخر والذي يُدعى "إبراهيم محمد سعد" بعد إصابته بعدة طلقات في أجزاء متفرقة من جسده .


وأضاف المصدر أن سبب الحادثة كان خلافا كلاميا بين الطرفين والذي دفعهما لفتح النار على بعضهما في منطقة وادي القاضي حيث يسكن كل منهما . 

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بنقل جثة القتيل إلى مستشفى الروضة ووضع المتهم الآخر رهن التحقيق والحجز في المستشفى حتى يتماثل الشفاء .


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خاص - يمن برس

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