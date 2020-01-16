الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مواطنان يفتحان النار على بعضهما لسببٍ صادم في تعز (تفاصيل+أسماء)

مواطنان يفتحان النار على بعضهما لسببٍ صادم في تعز (تفاصيل+أسماء)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

تعز

*يمن برس -خاص

قُتل مواطن وأصيب آخر أثناء عملية تبادل إطلاق نار بينهما في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن



وقال مصدر خاص لــ"يمن برس" إن مواطنين قاما بإطلاق النار على بعضهما بعد مشاددة كلامية وهو ما أدى إلى إصابة أحدهما ويدعى "رضوان مهيوب علي " فيما قُتل الطرف الآخر والذي يُدعى "إبراهيم محمد سعد" بعد إصابته بعدة طلقات في أجزاء متفرقة من جسده .





وأضاف المصدر أن سبب الحادثة كان خلافا كلاميا بين الطرفين والذي دفعهما لفتح النار على بعضهما في منطقة وادي القاضي حيث يسكن كل منهما .



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بنقل جثة القتيل إلى مستشفى الروضة ووضع المتهم الآخر رهن التحقيق والحجز في المستشفى حتى يتماثل الشفاء .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قُتل مواطن وأصيب آخر أثناء عملية تبادل إطلاق نار بينهما في محافظة تعز جنوبي غرب اليمنوقال مصدر خاص لــ"يمن برس" إن مواطنين قاما بإطلاق النار على بعضهما بعد مشاددة كلامية وهو ما أدى إلى إصابة أحدهما ويدعى "رضوان مهيوب علي " فيما قُتل الطرف الآخر والذي يُدعى "إبراهيم محمد سعد" بعد إصابته بعدة طلقات في أجزاء متفرقة من جسده .وأضاف المصدر أن سبب الحادثة كان خلافا كلاميا بين الطرفين والذي دفعهما لفتح النار على بعضهما في منطقة وادي القاضي حيث يسكن كل منهما .وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بنقل جثة القتيل إلى مستشفى الروضة ووضع المتهم الآخر رهن التحقيق والحجز في المستشفى حتى يتماثل الشفاء .







مواطنان تعز النار



شارك الخبر أصدقاءك:



652

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







