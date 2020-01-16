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بتجميد الدماغ.. شركة روسية تطرح خدمات ما بعد الموت
الخميس, 16 يناير, 2020 05:29:00 مساءً

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بتجميد الدماغ.. شركة روسية تطرح خدمات ما بعد الموت
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*يمن برس - متابعات

عندما توفيت والدة أليكسي فوروننكوف (70 عاما) دفع مبلغا من المال نظير تجميد دماغها وحفظه مبردا على أمل أن يتيح التقدم العملي مستقبلا إعادتها للحياة.

ويسبح دماغ الأم مع 70 من الأدمغة والجثامين، تصفها شركة كريوروس الروسية بأنهم “مرضى”، في النيتروجين السائل داخل عنبر مبني بألواح من المعدن المتعرج خارج موسكو.

ويتم تخزين هذه الأجسام والأجزاء البشرية في درجة حرارة تبلغ 196 درجة مئوية تحت الصفر بهدف حمايتها من التحلل، رغم أنه لا يوجد حتى الآن دليل على أن العلم قد يتمكن من إعادتهم للحياة مرة أخرى، وفقا لوكالة “رويترز”.

من جانبه، وصف رئيس لجنة العلوم بالأكاديمية الروسية، إيفغيني ألكسندروف، تجميد الأعضاء البشرية بالتبريد بأنه “نشاط تجاري بحت ليس له أي أساس علمي”.


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خاص - يمن برس

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