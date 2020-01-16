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الخارجية المصرية تستدعي السفير التركي في القاهرة بعد اكتشاف خلية تركية

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*يمن برس - متابعة خاصة

إستدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال التركي في القاهرة على خلفية ضبط خلية إلكترونية تركية، حسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.



وأكد مصدر مطلع أن وزارة الخارجية المصرية قامت اليوم باستدعاء القائم بالأعمال التركي، للإعراب عن الاستهجان الشديد للبيان الصادر مؤخرا عن الخارجية التركية، حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية التركية غير الشرعية في مصر، مع التأكيد على أن هذا البيان يتجاهل حقيقة الأمور تماما وصواب الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية وفقا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامي.



وأضاف المصدر أنه خلال جلسة الاستدعاء تم التشديد للقائم بالأعمال التركي على الرفض المصري لحملة البيانات والتصريحات العدوانية التركية، مع إعادة التأكيد على ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك إستدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال التركي في القاهرة على خلفية ضبط خلية إلكترونية تركية، حسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.وأكد مصدر مطلع أن وزارة الخارجية المصرية قامت اليوم باستدعاء القائم بالأعمال التركي، للإعراب عن الاستهجان الشديد للبيان الصادر مؤخرا عن الخارجية التركية، حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية التركية غير الشرعية في مصر، مع التأكيد على أن هذا البيان يتجاهل حقيقة الأمور تماما وصواب الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية وفقا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامي.وأضاف المصدر أنه خلال جلسة الاستدعاء تم التشديد للقائم بالأعمال التركي على الرفض المصري لحملة البيانات والتصريحات العدوانية التركية، مع إعادة التأكيد على ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها.







الخارجية المصرية تستدعي السفير التركي



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