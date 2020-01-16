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دعوة لإضراب شامل للمعلمين في تعز من بداية الأسبوع القادم

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*يمن برس - متابعة خاصة

دعت اللجنة الممثلة للمعلمين في تعز إلى الإضراب الشامل والمفتوح من بداية الأسبوع القادم في كل المدارس بمحافظة تعز.



وأضافت اللجنة في بيان صادر عنها أنها أعطت السلطة المحلية مهلة لتنفيذ مطالبهم ومنها تسليم راتب شهر ديسبمبر الماضي دون أن تجد أي اهتمام حتى الآن.



وأشارت اللجنة إلى أن الإضراب سوف يستمر حتى يتم تنفيذ مطالب المعلمين والمتمثلة في تسليم الرواتب المتأخرة لعامي 2016 و 2017 م والمقدرة بتسعة أشهر و صرف العلاوات المتأخرة من عام 2013 وحتى الآن وصرف طبيعة العمل لموظفي 2011 م وحل مشكلة رواتب النازحين من المحافظات الأخرى كلياً وتسكين رواتبهم على مالية محافظة تعز و زيادة الأجور بما يتساوى مع هبوط سعر العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة.



ويعاني المعلمون في محافظة تعز من تأخر صرف رواتبهم حيث لم يتم صرف مرتب شهر ديسمبر الماضي حتى الآن في ظل تجاهل السلطة المحلية لوضع حل لمشكلة صرف مرتباتهم.



وكان المعلمون قد خرجوا قبل أيام بمظاهرة احتجاجية في مدينة تعز تطالب السلطة المحلية بانتظام صرف مرتباتهم أسوة ببقية الموظفين في المكاتب التنفيذية في المحافظة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دعت اللجنة الممثلة للمعلمين في تعز إلى الإضراب الشامل والمفتوح من بداية الأسبوع القادم في كل المدارس بمحافظة تعز.وأضافت اللجنة في بيان صادر عنها أنها أعطت السلطة المحلية مهلة لتنفيذ مطالبهم ومنها تسليم راتب شهر ديسبمبر الماضي دون أن تجد أي اهتمام حتى الآن.وأشارت اللجنة إلى أن الإضراب سوف يستمر حتى يتم تنفيذ مطالب المعلمين والمتمثلة في تسليم الرواتب المتأخرة لعامي 2016 و 2017 م والمقدرة بتسعة أشهر و صرف العلاوات المتأخرة من عام 2013 وحتى الآن وصرف طبيعة العمل لموظفي 2011 م وحل مشكلة رواتب النازحين من المحافظات الأخرى كلياً وتسكين رواتبهم على مالية محافظة تعز و زيادة الأجور بما يتساوى مع هبوط سعر العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة.ويعاني المعلمون في محافظة تعز من تأخر صرف رواتبهم حيث لم يتم صرف مرتب شهر ديسمبر الماضي حتى الآن في ظل تجاهل السلطة المحلية لوضع حل لمشكلة صرف مرتباتهم.وكان المعلمون قد خرجوا قبل أيام بمظاهرة احتجاجية في مدينة تعز تطالب السلطة المحلية بانتظام صرف مرتباتهم أسوة ببقية الموظفين في المكاتب التنفيذية في المحافظة.







دعوات التظاهر تعز



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