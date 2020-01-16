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بالفيديو.. خنادق حوثية جديدة في مناطق تخضع لرقابة أممية بالحديدة
الخميس, 16 يناير, 2020 10:41:00 مساءً

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بالفيديو.. خنادق حوثية جديدة في مناطق تخضع لرقابة أممية بالحديدة
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*يمن برس - متابعة خاصة
رصدت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي حفر ميليشيا الحوثي الانقلابية أنفاقاً وخنادق في منطقة "كيلو 16" شرق مدينة الحديدة، غرب اليمن، في المناطق الواقعة تحت مراقبة نقاط ارتباط تشرف عليها لجنة رقابة أممية.

وأظهرت مشاهد مصورة، نشرها الإعلام العسكري للقوات المشتركة، اليوم الخميس، قيام الميليشيا بحفر أنفاق امتدت لمسافات طويلة داخل مزارع المواطنين، وصولاً إلى المنازل والمؤسسات العامة والخاصة وفي الطرقات الرئيسية وبمحاذاتها.

وقامت الميليشيا بحفر عدد من الخنادق واستحداث متارس جديدة تمركزت فيها.

وبحسب إعلام القوات المشتركة، فإن الميليشيا الحوثية رفعت من وتيرة تصعيدها الخطير في المناطق التي تقع تحت مراقبة نقاط الارتباط بأطراف مدينة الحديدة، ضاربةً بكافة المعاهدات والاتفاقيات عرض الحائط، في سعي منها للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.

ويأتي هذا التصعيد الحوثي بعد يومين من اجتماع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال أباهجيت جوها، مع ضباط الارتباط الممثلين عن الحكومة وميليشيا الحوثي.


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خاص - يمن برس

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