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الزبيدي يكشف عن عملة سيتم استخدامها في الجنوب بدل الريال اليمني
الخميس, 16 يناير, 2020 10:45:00 مساءً

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عيدروس الزبيدي
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عيدروس الزبيدي

*يمن برس - متابعة خاصة
حذر رئيس يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي من أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الجنوب قد تشكل عاملا إضافيا لإفشال اتفاق الرياض. وقال الزبيدي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "العملة اليمنية تتعرض الى انهيار كبير، ومن المحتمل خلال أشهر معدودة أن ننتقل إلى (استخدام) العملة السعودية او الدولار في الجنوب لأنها ستصبح لا قيمة لها نهائيا". واعتبر زعيم الانتقالي "اتفاق الرياض خطوة سياسية مهمة بالنسبة لنا. حصلنا على اعتراف إقليمي ودولي بالمجلس الانتقالي، وسنمارس مهامنا طبعا بكل أريحية تحت مظلة اتفاق الرياض وبقيادة المملكة العربية السعودية كراع لهذا الاتفاق". ورعت السعودية اتّفاقا لتقاسم السلطة بين الطرفين وقّعته الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولم ينفذ بندا واحدا من الاتفاق حتى اليوم. ونصّ الاتفاق على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب وعودة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة إلى عدن وتسليم الأسلحة التي نهبتها مليشيات الانتقالي من معسكرات الدولة في عدن، وهوما يرفضه المجلس الانتقالي.


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خاص - يمن برس

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