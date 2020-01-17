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موجة صقيع تضرب هذه المحافظات خلال الساعات القادمة وتحذير رسمي للسكان

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*يمن برس - متابعة خاصة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الخميس، استمرار الأجواء شديدة البرودة على أجزاء واسعة من البلاد خلال الـ24 الساعة القادمة . وأوضح المركز في نشرته الصادرة الخميس، أن الأجواء شديدة البرودة ستكون مستمرة على معظم المرتفعات الجبلية مع احتمال تكوّن الصقيع على أجزاء من محافظات عمران، ذمار، البيضاء، صنعاء، صعدة والمناطق المرتفعة من محافظات إب، الضالع، لحج، أبين وشبوة . وأشار إلى استمرار الأجواء الباردة على الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين. ونوه المركز بأن أجزاء واسعة من البلاد تتأثر بالمرتفع الجوي السيبيري خاصة المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية . وحذر المركز قاطني تلك المحافظات خاصة كبار السن والأطفال من موجة البرد الشديدة أثناء المساء والصباح الباكر داعياً المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مزروعاتهم من الصقيع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الخميس، استمرار الأجواء شديدة البرودة على أجزاء واسعة من البلاد خلال الـ24 الساعة القادمة . وأوضح المركز في نشرته الصادرة الخميس، أن الأجواء شديدة البرودة ستكون مستمرة على معظم المرتفعات الجبلية مع احتمال تكوّن الصقيع على أجزاء من محافظات عمران، ذمار، البيضاء، صنعاء، صعدة والمناطق المرتفعة من محافظات إب، الضالع، لحج، أبين وشبوة . وأشار إلى استمرار الأجواء الباردة على الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين. ونوه المركز بأن أجزاء واسعة من البلاد تتأثر بالمرتفع الجوي السيبيري خاصة المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية . وحذر المركز قاطني تلك المحافظات خاصة كبار السن والأطفال من موجة البرد الشديدة أثناء المساء والصباح الباكر داعياً المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مزروعاتهم من الصقيع.







اليمن الارصاد صقيع



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