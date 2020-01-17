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الطب الشرعي السوري يتدخل في قضية نانسي عجرم

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*يمن برس - متابعات

أفادت وسائل إعلام سورية بأن الهيئة العامة للطب الشرعي، ستطلب من القضاء السوري فحص جثة محمد حسن موسى، والذي قتل في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بلبنان وفق موقع "سكاي نيوز عربية".



وفي حديث لصحيفة "الوطن" السورية، كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي، زاهر حجو، أنه سوف يتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة موسى، وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر، فور وصوله إلى سوريا.



وأشار حجو إلى أنه ستشكل لجنة ثلاثية برئاسته، وبعضوية كل من رئيسي الطبابة الشرعية في دمشق وحمص، للإشراف على عملية فحص جثة المتوفى، مؤكدا أن تقرير الطب الشرعي السوري سيكون مهنيا وعلميا ودقيقا، بعيدا عن التجاذبات.



وأشار حجو إلى أنه بعد الانتهاء من الفحص، سيتم رفع الموضوع إلى القضاء السوري لاطلاعه على حقيقة الموضوع، وإظهار الحقيقة أمام الرأي العام.



وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الأربعاء، بأن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بتهمة القتل القصدي.



وبحسب الوكالة فقد استندت القاضية عون في ادعائها على الهاشم إلى المواد 547 و229 من قانون العقوبات اللبناني، وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.



ونقلت شبكة "إل بي سي" التلفزيونية اللبنانية عن محامي الدفاع عن الهاشم، غابي جرمانوس، قوله في بيان: "لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس".



وتابع البيان: "من الطبيعي أن يتمّ الادعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الاول في بعبدا الذي بدوره سيتابع التحقيقات وسيتثبت من صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع، وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وأن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفادت وسائل إعلام سورية بأن الهيئة العامة للطب الشرعي، ستطلب من القضاء السوري فحص جثة محمد حسن موسى، والذي قتل في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بلبنان وفق موقع "سكاي نيوز عربية".وفي حديث لصحيفة "الوطن" السورية، كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي، زاهر حجو، أنه سوف يتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة موسى، وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر، فور وصوله إلى سوريا.وأشار حجو إلى أنه ستشكل لجنة ثلاثية برئاسته، وبعضوية كل من رئيسي الطبابة الشرعية في دمشق وحمص، للإشراف على عملية فحص جثة المتوفى، مؤكدا أن تقرير الطب الشرعي السوري سيكون مهنيا وعلميا ودقيقا، بعيدا عن التجاذبات.وأشار حجو إلى أنه بعد الانتهاء من الفحص، سيتم رفع الموضوع إلى القضاء السوري لاطلاعه على حقيقة الموضوع، وإظهار الحقيقة أمام الرأي العام.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الأربعاء، بأن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بتهمة القتل القصدي.وبحسب الوكالة فقد استندت القاضية عون في ادعائها على الهاشم إلى المواد 547 و229 من قانون العقوبات اللبناني، وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.ونقلت شبكة "إل بي سي" التلفزيونية اللبنانية عن محامي الدفاع عن الهاشم، غابي جرمانوس، قوله في بيان: "لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس".وتابع البيان: "من الطبيعي أن يتمّ الادعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الاول في بعبدا الذي بدوره سيتابع التحقيقات وسيتثبت من صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع، وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وأن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".







لبنان نانسي سوريا



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