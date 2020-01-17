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وفاة لاعب مصري بأزمة قلبية
الجمعة, 17 يناير, 2020 01:15:00 صباحاً

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وفاة لاعب مصري بأزمة قلبية
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*يمن برس - متابعات
أعلن نادي المصري البورسعيدي عن وفاة الناشئ عبد الرحمن هاني حمدان لاعب فريق كرة القدم تحت 19عاما مواليد 2000، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن اللاعب الشاب هو نجل هاني حمدان لاعب النادي المصري خلال الثمانينيات.


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خاص - يمن برس

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