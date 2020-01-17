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الجيش الأمريكي يعترف بإصابة جنود فى هجوم إيران الصاروخي "تفاصيل"

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن الجيش الأمريكى أن 11 جنديًا أمريكيًا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخى الإيرانى فى 8 يناير على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية، وكان الجيش قد قال فى البداية إنه لم تقع إصابات فى صفوف الجنود.



وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية فى بيان "بينما لم يُقتل أى عسكريين أمريكيين فى الهجوم الإيرانى فى 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".



بعد أقل من أسبوع على مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى فى غارة أمريكية، شنت إيران هجوماً استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية فى العراق، حيث اندلع الهجوم فى الساعات الأولي من صباح يوم 8 يناير الجارى، ليعقبه بساعات دفن جنرال إيران المقتول قاسم سليمانى حيث طاف جثمانه منذ اغتياله مدن إيرانية عدة لتشعل مسيرات الجنائز التى واكبته حالة من الغضب وسط عموم الإيرانيين، قبل أن تعلن طهران الثأر لمقتله.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الجيش الأمريكى أن 11 جنديًا أمريكيًا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخى الإيرانى فى 8 يناير على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية، وكان الجيش قد قال فى البداية إنه لم تقع إصابات فى صفوف الجنود.وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية فى بيان "بينما لم يُقتل أى عسكريين أمريكيين فى الهجوم الإيرانى فى 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".بعد أقل من أسبوع على مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى فى غارة أمريكية، شنت إيران هجوماً استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية فى العراق، حيث اندلع الهجوم فى الساعات الأولي من صباح يوم 8 يناير الجارى، ليعقبه بساعات دفن جنرال إيران المقتول قاسم سليمانى حيث طاف جثمانه منذ اغتياله مدن إيرانية عدة لتشعل مسيرات الجنائز التى واكبته حالة من الغضب وسط عموم الإيرانيين، قبل أن تعلن طهران الثأر لمقتله.







إصابة جنود أمريكان



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