 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / الجيش الأمريكي يعترف بإصابة جنود فى هجوم إيران الصاروخي "تفاصيل"
الجيش الأمريكي يعترف بإصابة جنود فى هجوم إيران الصاروخي "تفاصيل"
الجمعة, 17 يناير, 2020 07:13:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الجيش الأمريكي يعترف بإصابة جنود فى هجوم إيران الصاروخي "تفاصيل"

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلن الجيش الأمريكى أن 11 جنديًا أمريكيًا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخى الإيرانى فى 8 يناير على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية، وكان الجيش قد قال فى البداية إنه لم تقع إصابات فى صفوف الجنود.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية فى بيان "بينما لم يُقتل أى عسكريين أمريكيين فى الهجوم الإيرانى فى 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".

بعد أقل من أسبوع على مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى فى غارة أمريكية، شنت إيران هجوماً استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية فى العراق، حيث اندلع الهجوم فى الساعات الأولي من صباح يوم 8 يناير الجارى، ليعقبه بساعات دفن جنرال إيران المقتول قاسم سليمانى حيث طاف جثمانه منذ اغتياله مدن إيرانية عدة لتشعل مسيرات الجنائز التى واكبته حالة من الغضب وسط عموم الإيرانيين، قبل أن تعلن طهران الثأر لمقتله.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
539
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©