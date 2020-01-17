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150 مواطنًا يقضون في ذمار بحوادث المرور خلال 2019

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*يمن برس - متابعة خاصة



أوردت الإدارة العامة لمرور ذمار إحصائية تفيد بأن 150 شخصًا لقوا حتفهم في المحافظة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بحوادث مرورية خلال العام المنصرم 2019م.



وأضافت الإحصائية أن هذا العدد الكبير من الوفيات قضوا في 205 حوادث مرورية، مؤكدًا أن الوفيات جراء الحوادث المرورية، توزعت بين 114 من الذكور البالغين، و16 من الإناث البالغات، و20 طفلًا وطفلة.



وبينت الإحصائية التي أوردتها الإدارة العامة للمرور بذمار أن الإصابات البليغة وصلت إلى "286" إصابة، في وقت تجاوزت الخسائر المادية جراء تلك الحوادث المرورية 129 مليون ريال.



وأرجع نائب مدير عام إدارة مرور ذمار العقيد أحمد الشاوري ارتفاع عدد الحوادث المرورية في محافظة ذمار إلى؛ "كونها حلقة وصل بين عدة محافظات، ويمر منها الآلاف من المسافرين يومياً.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أوردت الإدارة العامة لمرور ذمار إحصائية تفيد بأن 150 شخصًا لقوا حتفهم في المحافظة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بحوادث مرورية خلال العام المنصرم 2019م.وأضافت الإحصائية أن هذا العدد الكبير من الوفيات قضوا في 205 حوادث مرورية، مؤكدًا أن الوفيات جراء الحوادث المرورية، توزعت بين 114 من الذكور البالغين، و16 من الإناث البالغات، و20 طفلًا وطفلة.وبينت الإحصائية التي أوردتها الإدارة العامة للمرور بذمار أن الإصابات البليغة وصلت إلى "286" إصابة، في وقت تجاوزت الخسائر المادية جراء تلك الحوادث المرورية 129 مليون ريال.وأرجع نائب مدير عام إدارة مرور ذمار العقيد أحمد الشاوري ارتفاع عدد الحوادث المرورية في محافظة ذمار إلى؛ "كونها حلقة وصل بين عدة محافظات، ويمر منها الآلاف من المسافرين يومياً.







150 مواطنًا يقضون ذمار حوادث المرور



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