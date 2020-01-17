وفاة والد سياسي يمني شهير بشكل مفاجئ في صنعاء

*يمن برس - خاص
توفي اليوم والد الناشط و السياسي اليمني علي البخيتي بشكل مفاجئ في العاصمة صنعاء.
وقال الناشط على البخيتي في تغريدة على حسابه في تويتر "انتقل إلى رحمة الله فجر اليوم الجمعة بالعاصمة اليمنية صنعاء والدي الشيخ ناصر قائد البخيتي إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ 69 عامًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله".
يذكر أن أولاد الراحل ناصر البخيتي علي ومحمد أثاروا جدلًا بانتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية والدينية، ومواقفهم تجاه جماعة الحوثي، منذ بدء توسعها حتى سيطرتها على العاصمة صنعاء.
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