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قوة عسكرية كبيرة تغادر مدينة عتق باتجاه عدن
الجمعة, 17 يناير, 2020 05:22:00 مساءً

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قوة عسكرية كبيرة تغادر مدينة عتق باتجاه عدن
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*يمن برس - خاص

غادرت مساء اليوم الجمعة قوة عسكرية كبيرة تتبع قوات التحالف العربي من مدينة عتق بمحافظة شبوة متجهة إلى محافظة عدن.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية ضخمة تابعة للتحالف العربي غادرت مطار عتق عاصمة محافظة شبوه بعد 48 ساعة من وصولها مدينة عتق، متجهة إلى  مقر التحالف العربي بمدينة البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن.

ويأتي هذا التحرك العسكري للتحالف العربي بعد توقيع اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي من أجل تنفيذ بنود الإتفاق والذي من المقرر أن تشرف على تنفيذه المملكة العربية السعودية بين الأطراف اليمنية الموقعة على الإتفاق.


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خاص - يمن برس

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